Md fa shopping nel bergamasco Polo logistico record da 80 mln

Nel 2017 abbiamo utilizzato le app di shopping per più tempo - crollano i giochi : All'interno del periodo 2016/2017 si scopre che sui tempi di utilizzo la crescita maggiore è stata realizzata dagli applicativi dedicati allo shopping, cresciuti del 54% L'articolo Nel 2017 abbiamo utilizzato le app di shopping per più tempo, crollano i giochi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

5 trend per lo shopping da tenere d'occhio nel 2018 : L'apocalisse annunciata per il mondo del retail non è arrivata, ma i cambiamenti , come certifica un articolo di Forbes , sono dietro l'angolo. Tanto che c'è chi ipotizza che il 2018 potrà essere l'anno del rinascimento per i ...

Roma. L’Esercito impegnato nelle vie dello shopping : In occasione dell’Epifania e dell’inizio dei saldi, i militari delL’Esercito saranno impiegati nelle vie dello shopping e presso alcuni centri commerciali quali Porta di Roma,... L'articolo Roma. L’Esercito impegnato nelle vie dello shopping su Roma Daily News.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone - shopping con Maelle : pronta a lasciare la tv per amore? : ROMA ? Dopo la fine della sua tormentata storia d?amore con Eddy Martens, Antonella Clerici ha ritrovato l?amore a fianco del petroliere Vittorio...

Premier - 7 idee per lo shopping in Italia : ecco i gioielli nel mirino : 1 di 5 Successiva TORINO - Mancano poche ore all'inizio ufficiale del mercato ma le prime trattative sono già in pieno fermento. Non sono mancate le rivelazioni in questo primo scorcio di Serie A ed è ...

Londra : da Shoreditch a Hackney - shopping alternativo nell'East End : Appena a sud del Victoria Park si incrocia invece il Museum of Childhood , sezione distaccata del Victoria & Albert Museum, che è oggi il più grande spazio sul tema dell'infanzia al mondo, con un'...

shopping di Natale in crescita nel 2017 : In crescita in Italia lo Shopping on line di Natale . Lo afferma la Coldiretti basandosi sul report Cittadini, imprese e ict.

Napoli - ultima domenica prima di Natale col pienone : fiumana di gente nelle strade dello shopping : Una fiumana di gente ha invaso le vie di Napoli nell?ultima domenica prima di Natale. Dal centro storico al Vomero, migliaia di persone, tra napoletani e turisti, hanno...

Massimo Dutti reinventa il modo di fare shopping con un flagship store nel cuore di Milano : Massimo Dutti apre le porte del suo nuovo flagship store di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele, lo spazio commerciale più esclusivo della città. Il negozio, uno splendido locale di 800 metri quadrati di superficie commerciale, è distribuito su quattro piani, i primi due dedicati alle collezioni Men e gli ultimi due alle proposte Women. La Galleria è uno degli spazi più frequentati della città ed è un onore far parte di questo luogo ...

Natale - Coldiretti/Ixè : nel weekend shopping per il 43% degli italiani : Quasi la meta’ degli italiani (43%) acquista i regali di Natale quindici giorni prima, in occasione del Ponte dell’Immacolata che fa registrare il picco dello shopping delle feste con le sorprese da mettere sotto l’albero. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ sulle festivita’ di fine anno 2017 dalla quale si evidenzia che meno di un italiano su cinque (18%) quest’anno non fara’ regali a ...

shopping natalizio a Trieste : park e bus gratuiti per snellire il traffico : L'iniziativa ecologica sarà valida in dicembre da venerdì a sabato dalle 16 alle 18 sia per residenti che per turisti

shopping e artigianato - nel cuore di Roma è già Natale : Un'iniziativa per festeggiare in modo insolito (e in anticipo) il Natale anche attraverso spettacoli itineranti on the road tra le note de 'I Musici della Strada Cantata', ensemble musicale fondato ...

Natale - Milano : domani il maxi mercato a km zero nel salotto dello shopping : Per regali, pranzi e cenoni di Natale arriva nel salotto dello shopping di Milano il mercato contadino a chilometri zero domani domenica 3 dicembre, dalle ore 9 alle 19, in corso Buenos Aires che sarà in parte chiuso al traffico. Le aziende agricole lasciano le campagne per portare tra i bastioni di Porta Venezia e viale Tunisia le specialità locali esclusive per preparare il menù delle feste, ma anche per riempiere i tipici cesti natalizi con ...

CityLife Milano shopping District/ Video - nel centro commerciale un nuovo cinema multisala da 1200 posti : Milano CityLife Shopping District: Video, apre l'enorme centro commerciale nel quartiere milanese delle tre torri-grattacielo. Più di 100 negozi, un'area salute e un nuovo cinema da 7 sale(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 15:09:00 GMT)