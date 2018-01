May "inorridita" dallo scandalo molestie al Presidents Club. Strigliata al viceministro beccato tra gli invitati : Lo scandalo delle molestie sessuali alla cena di beneficenza del Presidents Club di Londra scuote il mondo della politica e del business anglosassone. A condannare quanto emerso dallo scoop del Financial Times – i signori della City 'beccati' ad allungare le mani e a rivolgere proposte indecenti a giovanissime hostess – è in primo luogo la premier Theresa May."Sono rimasta davvero inorridita quando ho letto il rapporto", ha ...