Masterchef | non era un cuoco professionista

Masterchef - il tribunale dà ragione a Stefano Callegaro : «Non era un cuoco professionista». Magnolia e gli ex concorrenti dovranno risarcirlo : Stefano Callegaro La sentenza è stata ‘impiattata’: Stefano Callegaro non era un cuoco professionista. Il tribunale ha dato ragione al vincitore della quarta edizione di Masterchef – correva l’anno 2015 – che Striscia la Notizia, dando voce ad alcune segnalazioni, aveva accusato di aver lavorato come cuoco prima della sua partecipazione al talent per aspiranti chef. Dopo i servizi del tg satirico di Canale5, ...

MasterChef 7 - Giudici e cani Chiariamolo subito: vedere Valerio, il vincitore della sesta edizione, al cospetto dei concorrenti della settima edizione di MasterChef è stato un momento impietoso. Bello, sì, ritrovarlo nella MasterClass che un anno fa ha svelato il suo talento, esaltante vedere un diciannovenne dare consigli e dritte di cucina a persone ben più mature di lui, ma il confronto con il suo grande ed immediato talento ha fatto ...

MASTERCHEF ITALIA 7 e la CUCINA per CANI: nella nona puntata, i concorrenti della settima edizione del cooking show hanno CUCINAto per i CANI dei quattro giudici.

Valerio Braschi: ospite della quinta puntata di Masterchef Italia 7, vincitore della passata edizione. Una grande esperienza in India, poi l'apertura del suo ristorante.

DAVIDE AVIANO è uno dei concorrenti di Masterchef e nella sua pagina facebook ha scritto che la partecipazione al talent è un sogno divenuto realtà, seppur provi agitazione.

MasterChef 7 - I partecipanti al ripescaggio Nella Masterclass continua ad esserci una gran baraonda: anche la quarta puntata di MasterChef 7 è andata tra pasticci, errori madornali e scarsa comunicazione tra i concorrenti in brigata. Il tanto ricercato talento degli aspiranti chef continua a non palesarsi, deve essere ancora acerbo e, si spera, nascosto tra le pieghe dell'ansia da prestazione. MasterChef 7: ripescati Matteo e ...

LUDOVICA STARITA, 19enne studentessa di mediazione linguistica a Roma è convinta che in cucina non conti l'età ma solo la passione che si ha.

ITALO SCREPANTI, il 74enne pilota-playbot di Masterchef Italia 7, pront0 per la nuova puntata del programma Sky, per regalare nuove perle nel suo inconfondibile stile

La concorrente giapponese Eri KOISHI di Masterchef Italia 7, pronta per la nuova puntata del programma Sky, con una raccomandazione: non esagerare con le spezie.

ANTONINO BUCOLO è uno dei concorrenti di Masterchef Italia 7. L'uomo si è trovato a essere protagonista di una prova non particolarmente brillante ed è stato criticato da Bruno Barbieri.

MasterChef 7 - Le prime eliminate MasterChef 7 è iniziato davvero: con la messa in onda della terza puntata il programma è entrato nel vivo e la sacra liturgia che lo ha reso famoso ha ripreso forma. Ecco allora che la Mystery Box, l'Invention test, la prova in esterna ed infine il Pressure Test hanno cadenzato il prime time di Sky Uno, mietendo le prime due vittime nella Masterclass e mettendo concorrenti e giudici faccia a faccia con le ...