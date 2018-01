Masterchef Italia 7 Diretta puntata 25 gennaio 2018 | concorrenti ed eliminati | errore di

Masterchef Italia 7/ Diretta puntata 25 gennaio 2018 - concorrenti ed eliminati : Mystery Box col cervello : MASTERCHEF ITALIA 7, anticipazioni sesta puntata 25 gennaio: gli chef alla prova con la cucina Kosher durante la prova in esterna che si svolgerà in un lussuoso hotel di Milano.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:22:00 GMT)

Masterchef Italia : Stefano Callegaro vince la causa contro Magnolia : Il vincitore della quarta edizione di Masterchef la spunta contro la Magnolia Spa: non era un cuoco professionista.

Masterchef Italia 7 porta le brigate a Milano per la cucina Kosher : anticipazioni 25 gennaio : Masterchef Italia 7 torna in onda oggi, 25 gennaio, su Sky Uno per la sesta puntata del cooking show e una nuova prova in esterna che porterà le due brigate a Milano per un Bar Mitzvah. Prima di arrivare in esterna, gli aspiranti Masterchef dovranno fare i conti con una bella salita all'insegna della ragione e del sentimento, gli stessi elementi che dovranno unire nel loro primo piatto di questa sesta puntata. Il cooking show riprende ...

Masterchef Italia 7 Anticipazioni sesta puntata : stasera 25 gennaio 2018 : Dopo aver conquistato "cuore e mente" dei quattro giudici, gli aspiranti chef dovranno vedersela con la cucina Kosher.

Masterchef Italia su Sky Uno. Gli chef amatoriali alla prova con la cucina Kosher : Giovedì 25 gennaioalle 21.15 su Sky Uno HD – nuovo imperdibile appuntamento con la settima edizione di Masterchef Italia – prodotta da Endemol Shine Italy – con i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I 16 cuochi amatoriali ancora in gara sono pronti per affrontare una nuova impreve...

Masterchef Italia : Gli aspiranti chef alla prova con la cucina kosher : Domani - giovedì 25 gennaio alle 21.15 su Sky Uno HD - nuovo imperdibile appuntamento con la settima edizione di Masterchef Italia con i giudici o Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e ...