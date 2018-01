Mark E Smith era uno stronzo e ci mancherà tantissimo

: Ieri se ne è andato anche un grandissimo come Mark E. Smith. Qui uno storico pezzo di Mark Fisher sul "pulp moderni… - NeroOnTheory : Ieri se ne è andato anche un grandissimo come Mark E. Smith. Qui uno storico pezzo di Mark Fisher sul "pulp moderni… - M_L_O_L : 10 canzoni per raccontare Mark E. Smith e i suoi Fall, su @pitchfork - Laprimapagina : Il gruppo rock di culto The Fall perde il leader Mark E. Smith - zazoomblog : #Il gruppo rock di culto The Fall perde il leader Mark E. Smith #Il #gruppo #rock #di #culto #The #Fall #perde ... - efrantirise : RT @dan_grossi: Addio a Mark E. Smith, frontman del post-punk dei The Fall, della periferia di Manchester, dei docks, dei pub fumosi, dell'… -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Ho saputo della morte diE.in modo… ehm… grottesco: guardando una Instagram Story di uno sconosciuto. E la prima cosa che ho fatto, la prima cosa che mi è venuto spontaneo fare, è stato mandare un messaggio al mio amico Andrea che, da fan terminale dei Fall, ha passato gli ultimi mesi ad aggiornarmi quasi quotidianamente sulle condizioni di salute di MES. Non sono stato di molte parole, ho solo scritto “No!” e poi uno smile triste. Andrea mi ha risposto istantaneamente: non ne sapeva niente. Non aveva capito. “Pensa che queste sono state forse le prime dodici ore dell’ultimo anno in cui non sono andato mai a controllare il forum dei Fall”, mi ha detto. E poi ha aggiunto: “Per me, visti i pochi mezzi che aveva, se ne va il più grande di tutti. Un gigante”. La morte diE.non è arrivata proprio come un fulmine a ...