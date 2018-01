Mario Draghi tira dritto | i tassi resteranno bassi ancora a lungo | confermato il Qe

BCE - riflettori puntati su Mario Draghi : Occhi puntati sulla Banca Centrale Europea che oggi si pronuncerà in materia di tassi d'interesse. Gli investitori non si attendono grandi sorprese sul costo del denaro che gli esperti pensano rimarrà ...

Euro - l'Estonia si fa la sua moneta : l'Estcoin. La furia di Mario Draghi : Il trucco è che l' EstCoin , tecnicamente, non è una moneta, ma un 'token' . Cioè un 'gettone' offerto a chi investe in un progetto digitale, che promette di ripagarlo quando questo sarà operativo. In ...

Un'età dell'oro grazie a Draghi Super-Mario meglio di Greenspan Ecco perché in Borsa è sempre toro : Comodamente seduto sul treno insieme al mio cagnetto Markus, rifletto sull'anno vecchio e su quello nuovo. La mente corre ai risultati più che positivi che hanno trasformato le Borse nel paese di Bengodi, la località immaginaria dove regnano l'allegria e l'abbondanza Segui su affaritaliani.it

Smartphone - Cina e India Tutti i grattacapi di Mario Draghi Ecco perché l'inflazione non decolla : Vi piace la tecnologia, vero? Bello chattare con il telefono intelligente, farsi i selfie, pubblicarli sui social e fare acquisti on-line: un mondo fantastico una pacchia! Peccato che il nuovo paradiso tecnologico sia una vera e propria dittatura Segui su affaritaliani.it

Mario Draghi predica prudenza sull'uscita dal programma di acquisto di titoli : La Banca centrale europea non si lega le mani sull'uscita dal quantitative easing. E Mario Draghi, pur di fronte a un'economia europea che corre più degli Usa e potrebbe riservare sorprese positive, sceglie la linea della prudenza.Manca un mese al nuovo giro di boa del quantitative easing, che sta per compiere i tre anni di vita e da gennaio verrà nuovamente ridimensionato, portando gli acquisti mensili, da qui a settembre, di ...

Golpe 2011 - il falco tedesco Jens Weidmann rivela : 'Grazie a Mario Draghi - Germania più ricca' : 2011 odissea nei mercati internazionali . E' l'anno della crisi. L'anno della caduta di Silvio Berlusconi, l'anno dello spread alle stelle . Il governatore della Bundesbank Jens Weidmann parla in una ...

Banche - Casini : “No all’audizione di Mario Draghi. Abbiamo tutti gli atti su Mps” : Pier Ferdinando Casini, ospite di ‘Roma Incontra’ chiude alla richiesta M5s di audire in Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, il Governatore della BCE Mario Draghi: “Non ne vedo il bisogno perché Abbiamo tutti gli atti su Monte dei Paschi di Siena, durante gli anni in cui lui era Governatore della Banca d’Italia. Sto cercando di tenere al riparo dalla campagna elettorale questa commissione ...

Giorgio Napolitano - bacio della morte a Mario Draghi? 'Diamogli retta...' : Giorgio Napolitano è tornato a parlare e ad emettere sentenze in un'intervista a Repubblica , nella quale si è scagliato frontalmente contro Matteo Salvini . Ma l'ex capo dello Stato, quando gli è ...

Mario Draghi spegne gli entusiasmi : "L'inflazione ancora non convince - è sottotono" : La crescita nell'eurozona resta "solida e ampia", ma nonostante ciò le dinamiche dell'inflazione "devono ancora mostrare segni convincenti di una tendenza rialzista in grado di autosostenersi". Parlando davanti al Parlamento europeo, il presidente della Bce, Mario Draghi, mette in guardia su un calo dell'attenzione e sui facili entusiasmi relativi all'inflazione, il cui livello ideale, secondo l'Eurotower, dovrà attestarsi intorno ...

Mario Draghi tirato in ballo : È il giorno del "fantasma" di Mario Draghi in commissione d'inchiesta sulle banche. Con l'audizione dei due procuratori di Milano Stefano Civardi e Giordano Baggio si apre il capitolo pesantissimo del Montepaschi, e subito i 5 Stelle chiedono di audire il presidente Bce, per passare poi a Etruria e il caso Boschi-Ghizzoni. Stefano Paglia (Sinistra italiana) chiede di decidere subito sul numero uno di Francoforte, e si dichiara favorevole ...

Montepaschi-Antonveneta - spunta il documento che incastra Mario Draghi : Chissà che avrà pensato, dopo essersi sgolato per prevenire, inutilmente, l' apocalisse. Chissà che carriera avrà fatto (o forse non avrà fatto) il dottor 'A. Minnella', zelante direttore della ...

Rino Formica : 'Mario Draghi nel mirino di Matteo Renzi perché può diventare premier' : Voci che hanno scatenato una discreta burrasca politica, anche nel Pd, dove come di consueto in molti si sono messi di traverso alla (presunta) linea del segretario. E su tutta questa vicenda, il ...

Silvio Berlusconi fa muro su Mario Draghi : "Coinvolgerlo è da irresponsabili" : Quello che avviene attorno alla Commissione d'inchiesta sulle banche non piace a Silvio Berlusconi. Lo dice apertamente il leader di Forza Italia in un'intervista al Quotidiano Nazionale, in cui definisce "irresponsabile" il tentativo di coinvolgere il presidente della Bce Mario Draghi."Vedo un tentativo di usare la questione banche a scopi elettorali, da diverse parti. Non è così che si dovrebbe trattare un tema tanto delicato, ...