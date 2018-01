Marilyn Monroe – I suoi ultimi mesi di vita in una nuova serie tv

Anche Marilyn Monroe si faceva la barba come Arisa : Dopo aver rapito l’attenzione con un nuovo look e la querelle, dai toni scherzosi, con Levante sulla presunta somiglianza, Arisa è tornata sotto i riflettori dei social. E questa volta lo ha fatto con un’immagine ironica e senza dubbio insolita mentre, per finta – ça va sans dire! – si rade il viso. LEGGI AncheLa nuova Arisa come Levante Se il mood scherzoso ha pervaso il post, dall’altra, il gesto dell’attrice sembrava voler essere ...

Come sposare un milionario/ Oggi su La7 : curiosità sul film con Marilyn Monroe (3 gennaio) : La7 Oggi trasmette il film "Come sposare un milionario", uscito 65 anni fa. Si tratta di una commedia romantica che vede Come protagonista una seducente Marilyn Monroe(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Altro che Marilyn Monroe : in Nuova Zelanda c'è una piscina di champagne bollente : champagne ad alta gradazione. Non alcolica ma in termini di calore. Non c'è ghiaccio o frigorifero che possa raffreddare champagne Pool, un lago di origine vulcanica che si trova in Nuova Zelanda, ...

Marilyn Monroe inedita a Parigi : Quando si pensa che non ci sia più niente da sapere su Marilyn, riappaiono immagini inedite, nascoste nei cassetti di fotografi scomparsi da anni e si scopre che la curiosità del pubblico verso questa donna è ancora intatta. Come il fascino che esercitano alcuni scatti inediti della star, esposti in una mostra Parigina che s’intitola semplicemente Marilyn, a La Galerie de L’Instant, in programma dal 7 dicembre 2017 al 13 febbraio ...

Lorenza Mario È Marilyn Monroe / conquista le lodi di Massimo Ranieri (Tale e Quale Show 2017) : Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Lorenza Mario dopo aver vestito i panni di Dionne Warwick questa sera imiterà la celebre Marilyn Monroe. (Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 23:38:00 GMT)

Morte Marilyn Monroe - ecco la nuova prova che fu omicidio : Marilyn Monroe, nome d’arte di Norma Jeane Mortenson Baker Monroe. La splendida diva triste che si uccise con una overdose di barbiturici il 5 agosto 1962. Almeno questo è quello che la perizia medico-legale ha consegnato alla storia. Nel corpo dell’attrice sono stati ritrovati 8 milligrammi di idrato di cloralio e 4,5 milligrammi di Pentobarbital per 100 millilitri di sangue. L’incerta ricostruzione degli eventi di quella notte, ...

Cristina Comencini/ Molestie nel cinema? Se Marilyn Monroe potesse raccontare cosa ha fatto per il successo... : Cristina Comencini su scandali e Molestie: “Se Marilyn Monroe potesse raccontare cosa ha fatto per il successo...”. E scrive come è cambiato nel rapporto potere-corpo femminile(Pubblicato il Fri, 17 Nov 2017 19:40:00 GMT)