Manchester City | tutto per Griezmann | nella trattativa ci finisce Aguero

Manchester City scatenato : maxi offerta con contropartita per Griezmann : Per avere Antoine Griezmann Pep Guardiola e’ pronto a rinunciare al Kun Aguero. Secondo il “The Sun” il tecnico del Manchester City considera l’attaccante francese il giocatore ideale per l’attacco della sua squadra e, nonostante la forte concorrenza di Barcellona e United, intende provarle tutte per ingaggiare il centravanti dell’Atletico Madrid. Per il tabloid britannico il City sarebbe pronto a offrire il ...

Manchester City - vicino un altro colpo storico da 70 milioni : Quando ha un obiettivo Pep Guardiola continua a inseguirlo finche’ non lo centra. Dopo aver conquistato ieri sera la prima finale (in Coppa di Lega inglese) da quando e’ sulla panchina del Manchester City, il tecnico catalano sta per festeggiare l’arrivo di Aymeric Laporte, difensore centrale dell’Athletic Bilbao che insegue ormai da due anni. Secondo la stampa spagnola il giocatore francese oggi volera’ in ...

BACARY SAGNA AL BENEVENTO?/ Calciomercato - l'ex Manchester City arriva da svincolato : che colpo! : Calciomercato, BACARY SAGNA al BENEVENTO? l'ex Manchester City arriverebbe da svincolato, forte della sua esperienza con 65 presenze con la Nazionale francese alle spalle(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 06:23:00 GMT)

Carabao Cup - Bristol City-Manchester City 2-3 : Guardiola vola in finale : Bristol (Inghilterra) - Il Manchester City di Pep Guardiola è la prima finalista di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. I Citizens - dopo aver vinto 2-1 all'andata contro il Bristol City, ...

Carabao Cup - il Manchester City vola in finale : finisce il sogno del Bristol : Il Manchester City vola in finale della Carabao Cup, continua il momento fantastico della squadra di Guardiola. Dopo il 2-1 dell’andata il Manchester City si conferma anche in trasferta e sul campo del Bristol, successo per 2-3, in rete Sané (43′), Aguero (49′) e De Bruyne (96′), per i padroni di casa in rete Pack (64′) e Flint (94′). Adesso Guardiola attende l’avversario in finale, una tra Arsenal e ...

DIRETTA / Bristol Manchester City (risultato finale 2-3) streaming video e tv : I Citizens conquistano la finale : DIRETTA Bristol Manchester City streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live della semifinale di ritorno della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Ufficiale - Manchester City : De Bruyne rinnova fino al 2023 : TORINO - Kevin De Bruyne ha rinnovato il contratto con il Manchester City fino al 2023. Mancava solo l'ufficialità e oggi è arrivato l'annuncio del club inglese del prolungamento dell'accordo con il ...