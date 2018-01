Maltempo | paura in Francia per la Senna in piena | il Louvre mette le opere al sicuro 

Maltempo in Francia - paura a Parigi per la piena della Senna | Foto : Maltempo in Francia, paura a Parigi per la piena della Senna | Foto Per salvaguardare le opere, il Louvre ha deciso di spostarne alcune in zone sicure Continua a leggere L'articolo Maltempo in Francia, paura a Parigi per la piena della Senna | Foto sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - cadono alberi per il vento forte : attimi di paura a Prati : un ferito. Il Maltempo manda i treni in tilt Foto : Strage di alberi a Roma, e un tronco finito su un'auto ha ferito un uomo. Gli ultimi casi sono avvenuti nella giornata di oggi nel quartiere Aventino, ad Acilia dove il conducente di un'auto...

Maltempo - il vento fa paura : l'allerta della Protezione Civile (e arriva la neve anche in pianura) : Meteo, le previsioni mostrano la tendenza ad un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, ma a far paura è il vento: il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di...

Maltempo - bufere di neve sulle Alpi : notte di paura a Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : Una slavina si e’ abbattuto contro un condominio di Sestriere, in Piemonte. Sembra che non ci siano feriti. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono poi state tratte in salvo dai soccorritori. Cinque famiglie sono state evacuate. Il condominio travolto dalla slavina e’ il Bellevue che si trova a poca distanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone, gia’ precedentemente chiusa al traffico proprio per ...

Maltempo : paura su voli atterrati a Olbia per il maestrale : Grande paura stamani a Olbia, con scene di panico, urla e pianti all’atterraggio dei voli Meridiana provenienti da Roma e Milano. Complice il vento di maestrale, con raffiche che hanno sfiorato i 100 chilometri all’ora, i passeggeri a bordo dei Boeing 737/800 hanno vissuto momenti di paura a causa dei forti movimenti percepiti in cabina per le turbolenze esterne. “Si sente leggermente di più, soprattutto nella parte posteriore ...

Maltempo Puglia : paura nel Foggiano - autobus esce fuori strada : paura questa mattina nel Foggiano: sulla SP130 tra Roseto Valfortore e Alberona un autobus di linea, su cui viaggiavano una trentina di studenti diretti a Lucera, ha sbandato a causa della strada ghiacciata, uscendo fuori dalla carreggiata. L’autista del mezzo è riuscito a fermare il mezzo prima che potesse finire nel burrone sottostante. L’incidente è avvenuto in località Passo del Crocione. L'articolo Maltempo Puglia: paura nel ...

Maltempo : Liguria - fa ancora paura Magra : GENOVA, 12 DIC - I fiumi Entella a Chiavari (Genova), Vara e Magra, nello Spezzino, sorvegliati speciali perché a rischio esondazione dopo le piogge di domenica e di ieri, non hanno creato problemi ...

Maltempo Liguria : fiumi sorvegliati speciali - il Magra fa paura : In Liguria i fiumi sono sorvegliati speciali in queste ore: in particolare l’Entella a Chiavari (Genova), Vara e Magra nello Spezzino. I corsi d’acqua sono a rischio esondazione a seguito delle abbondanti piogge di domenica e di ieri. La situazione del Magra è critica, mentre l’Entella, che ieri pomeriggio aveva tracimato alla foce, è calato di livello, come gli affluenti principali, i torrenti Lavagna e Sturla. In calo anche ...

Maltempo : tromba d’aria a Sanremo - danni e paura in centro città. Neve e piogge previste in tutto il Nord Italia : Una tromba d’aria si è formata venerdì intorno alle 13 nella città ligure: danni e paura, ferita una donna. Allerta meteo per possibili precipitazioni nevose anche in Lombardia e Piemonte

Maltempo - tromba daria si abbatte su Sanremo : danni e paura in centro : La tromba d'aria ha provocato la caduta di numerosi alberi e cartelloni stradali. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza tegole e rami pericolanti e rimuovere dalle strade ...