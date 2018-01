Macachi | cammelli | botox e clonazioni

: CATERPILLAR del 24/01/2018 – 1a PARTE – MACACHI E CAMMELLI - ItaliaPodcast : CATERPILLAR del 24/01/2018 – 1a PARTE – MACACHI E CAMMELLI -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Di storie singolari ne leggeremo sempre e non finiremo mai di stupirci. Arriva dalla Cina la discussa notizia della clonazione di dueche per la scienza è un passaggio obbligato verso la clonazione dell'uomo per poter curare malattie e permettere trapianti fin ora impensabili. Al progresso scientifico si contrappone la morale ecclesiastica, ma anche la ratio umana, la prima vede questi esperimenti come una minaccia addirittura per l'estinzione della nostra specie ("è una minaccia per il futuro dell'uomo" dice il cardinale Elio Sgreccia ex portavoce del Vaticano sui temi della bioetica). Ma l'uomo, quella razza che rischierebbe l'estinzione, ne combina di ogni genere ogni giorno. Paradossale un'altra notizia che arriva dall'Arabia Saudita dove partecipanti ad un concorso di bellezza sono stati squalificati per abuso die fin qui "nulla di nuovo". Ciò che rende questa ...