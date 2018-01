M5S | scoppia il caso Santillo

M5S - caos parlamentarie. E scoppia il caso quote rosa : Votazioni chiuse. «Il voto si è svolto con regolarità e in sicurezza, il caos non c'è stato», si legge sul blog di Grillo. In realtà nel tardo pomeriggio...

M5S - caos parlamentarie. E scoppia il caso quote rosa : In realtà nel tardo pomeriggio si era optato per prorogare perché anche ieri il sito Rousseau su cui si sta velocemente spostando tutta l'attività politica del M5S (i siti ufficiali che custodivano ...