M5S : firme false Palermo - ex deputati La Rocca e Ciaccio devolvono parte tfr Ars (2) : (AdnKronos) - "Nello specifico - annunciano - una parte delle risorse sarà versata al fondo di garanzia dedicato all’emergenza abitativa (destinato a supportare donne e famiglie in difficoltà), creato dall’Oratorio salesiano di Santa Chiara, impegnato da sempre nel dialogo tra le diverse culture che

20/01/2018 - M5S - banchetto per raccolta firme sulla campagna "Cambiamo l'aria" : La raccolta firme rientra nell'ambito del secondo 'Firma Day' nazionale promosso dal 'Movimento Legge Rifiuti Zero per l'Economia Circolare.'

Violi(M5S) : partiti lombardi disgustosi per evitare raccolta firme : Milano, 5 gen. (askanews) Per Dario Violi, candidato alla presidenza della lombardia per l'M5s, 'è davvero disgustoso' che sette gruppi politici presenti in Consiglio regionale cambino nome o si ...

Regionali - Radicali e Emma Bonino : bene Pd e M5S su raccolta firme : Milano, 20 dic. (askanews) Barbara Bonvicini e Valerio Federico della direzione di Radicali Italiani in una nota esprimono approvazione da parte di Radicali/'+Europa con Emma Bonino per la posizione ...

09/12/2017 - Campagna nazionale "Cambiamo l'aria" - M5S raccoglie firme : ...35 del Decreto Legge "Sblocca Italia".Il consigliere comunale Nick Di Michele sarà presente in collaborazione con il coordinatore regionale del movimento Legge rifiuti zero per l'economia circolare ...