M5S | Di Maio solo al comando Grillo | addio al veleno

: RT @mgdj56: Di Maio: no alleanze prima del voto ma appello a tutti dopo Il M5s è come l'uovo di Pasqua: tu voti e le allenze sono a (cat… - marcello270319 : RT @mgdj56: Di Maio: no alleanze prima del voto ma appello a tutti dopo Il M5s è come l'uovo di Pasqua: tu voti e le allenze sono a (cat… - Alexpiergentili : «Di Maio corre dietro a Berlusconi». Il fuoco amico del fedelissimo M5S - cocchi2a : Come ti fregano con le finte alleanze di Luigi Di Maio #M5S - DavideRonni : M5S, Di Maio solo al comando. Grillo e Di Battista, dietro le quinte, aspettano. - ninogeremicca : RT @Adesposto: M5s, Di Maio: «Per accordo con i partiti disposti a rivedere programma» -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Il megafono si è spento, il trascinatore di piazza ha ceduto il testimone. La trasformazione del Movimento5Stelle in atto gia' da diversi mesi si è conclusa con l’di #Beppe. Un percorso condiviso a detta del nuovo capo politico e candidato premier, Luigi DiVIDEO, che non poteva che provocare uno scossone importante. Il tutto a poche settimane dal 4 marzo, appuntamento che ora più che mai diviene un vero dentro o fuori per il #M5S. Paradossalmente è proprio la prossimita' alle elezioni politiche ad aver schiuso la porta a diverse interpretazioni sul passo di lato di. Gia' all’atto della consegna del simbolo per le urne quest’ultimo liberato dal vincolo con il suo storico blog, il volto del comico genovese era apparso piuttosto segnato. Con buona pace delle rassicurazioni del nuovo leader Di, i Cinquestelle ne escono fatalmente indeboliti da ...