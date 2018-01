M di Michele Santoro stasera in tv giovedì 25 gennaio Le anticipazioni della terza

Programmi TV di stasera - giovedì 25 gennaio 2018. Su Rai3 Michele Santoro con M : Michele Santoro Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. La vera ricchezza: Una compagna di scuola di Sofia è stata aggredita. I Carabinieri e Don Matteo cercano di capire la dinamica dell’aggressione. Intanto la “Capitana” è determinata a riconquistare l’ex fidanzato, che sta pensando di farsi ...

M di Michele Santoro giovedì 25 gennaio parla di razzismo : Quest'anno Michele Santoro torna ai suoi primi, e forse unici amori giornalistici, l'attualità, la politica, l'economia. M per un viaggio tra gli interrogativi più pressanti e angosciosi degli ...

Mi di Michele Santoro/ Anticipazioni 25 gennaio : l'immigrazione al centro della serata : M di Michele Santoro, Anticipazioni 25 gennaio: l'immigrazione al centro della terza puntata dal titolo "Razzisti noi?". Il giornalista affronta il delicato argomento con i suoi ospiti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 06:24:00 GMT)

Michele Santoro : "Berlusconi è come me" : Michele Santoro in una lunga intervista al Foglio parla del prossimo appuntamento elettorale del 4 marzo. Il 'teletribuno' di fatto analizza la campagna elettorale e soprattutto sottolinea il ruolo ...

Paolo Diop escluso dal programma di Michele Santoro : Paolo Diop è stato escluso dal programma di Michele Santoro. Il responsabile del Dipartimento Immigrazione del Movimento Nazionale per la Sovranità - in un comunicato stampa diffuso questa sera - ha annunciato che la sua presenza per la puntata incentrata sul tema dell'immigrazione non è più prevista. "Dopo infiniti rinvii e posticipazioni...nella giornata di oggi - ha dichiarato Diop - gli autori di M di Michele Santoro hanno ...

"M" di Michele Santoro - anticipazioni seconda puntata : stasera - giovedì 18 gennaio 2018 : Nell'appuntamento di oggi, intitolato La banda degli Onesti, faccia a faccia con il sindaco Virginia Raggi.

"M" di Michele Santoro si occupa di Roma - ospite Virginia Raggi : giovedì 18 gennaio : La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay " Rai2 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley "M" di Michele Santoro con Saviano, Vauro e Andrea ...

M di Michele Santoro/ Anticipazioni e ospiti 18 gennaio : Virginia Raggi per "la banda degli onesti" : M di Michele Santoro, Anticipazioni e ospiti 18 gennaio: la banda degli onesti è il titolo della seconda puntata, un viaggio nelle difficoltà di Virginia Raggi nel governare Roma.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 07:06:00 GMT)

Michele Santoro - epurata Carlotta Chiaraluce di Casapound : 'Ho toccato temi che danno fastidio' : Scoppia la prima grana per Michele Santoro dopo appena una puntata del suo programma M. Il teletribuno avrebbe fatto saltare la partecipazione per le prossime tre puntate di Carlotta Chiaraluce, ...

Michele Santoro - il sospetto di Aldo Grasso sul tracollo degli ascolti : 'Lo schianto con Don Matteo era intenzionale' : La prima puntata della nuova stagione di 'M' di Michele Santoro su Raitre si è sfracellata senza appello. I dati dello share hanno condannato il teletribuno al 4,9%,contro il 30,6% e il 32,6% delle ...

Ascolti tv giovedì 11 gennaio 2018 : Don Matteo torna su Rai 1 con 31 - 6% - Michele Santoro torna su Rai3 e vince la sfida dei talk : Don Matteo rimane sempre nel cuore degli italiani: torna con l'undicesima serie e porta a casa oltre sette milioni e mezzo di spettatori su Rai1. Per la precisione sono stati 7 milioni 632 mila, con uno share del 31.6% i telespettatori medi che hanno seguito nella prima serata di ieri, i primi due appuntamenti con la nuova stagione della fiction interpretata da Terence Hill, Don Matteo 11.Bene anche il ritorno di Michele Santoro su Rai3 con M, ...

Dopo Gomorra 3 Roberto Saviano a M di Michele Santoro - un monologo in ogni puntata da giovedì 11 gennaio : Lo spazio di Roberto Saviano a M di Michele Santoro sarà quello che una volta occupava lo stesso conduttore del programma col suo monologo d'apertura. A poche settimane dalla conclusione della terza stagione di Gomorra su Sky Atlantic e nel bel mezzo della scrittura dei nuovi episodi della quarta, lo scrittore partenopeo torna in tv per partecipare al nuovo talk show di Michele Santoro in partenza giovedì 11 dicembre nella nuova collocazione ...

'M' di Michele Santoro in diretta da Torino : prima puntata sul tema banche : Quest'anno Michele Santoro torna ai suoi primi, e forse unici amori giornalistici, l'attualità, la politica, l'economia. M per un viaggio tra gli interrogativi più pressanti e angosciosi degli ...