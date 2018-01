L’uomo che costruisce modellini di aerei con la carta : Luca Iaconi–Stewart è un appassionato di modellismo e di aerei. L’unione delle due passioni lo porta a realizzare modelli in scala di interi aeroplani o parti dei medesimi (come i sedili, i motori, le cabine di comando) con una definizione che rasenta la perfezione. Di Iaconi–Stewart pubblichiamo oggi il video Manila Folder 777 – Wing Update – Inboard/Ouboard Slat Test in cui è possibile verificare la precisione raggiunta dal maestro di ...

L’uomo che fotografa gli elefantini orfani : Altro che Dumbo. La storia degli elefantini orfani raccolti nel nuovo libro Elephants in Heaven di Joachim Schmeisser (edito da teNeues) è davvero strappalacrime. Ed è vera. Facciamo un passo indietro: si è portati a pensare che, con la loro pelle spessa e ruvida e la loro stazza imponente, niente e nessuno possa disturbare gli elefanti. E invece fin dall’antichità questi magnifici animali sono stati presi di mira, cacciati e uccisi per ...

Chi è Francesco Bettuzzi - L’uomo che avrebbe sostituito Briatore nel cuore della Gregoraci : Nuovo amore nell’aria per Elisabetta Gregoraci? La showgirl, 37 anni, che ha firmato la separazione da Flavio Briatore nel dicembre scorso, potrebbe già avere un altro uomo nel cuore. E secondo il gossip, il fortunato sarebbe Francesco Bettuzzi, imprenditore 40enne originario di Parma. I due sono stati fotografati insieme nel centro di Roma. Chiacchierano, sorridono, il feeling c’è. Ma c’è da aggiungere che non si tengono mai ...

90 SPECIAL - CHE NE SANNO I 2000/ Ospiti seconda puntata 24 gennaio : Paolo Bonolis - Max Pezzali e L’uomo Gatto : Oggi, mercoledì 24 gennaio, in prima serata su Italia 1 appuntamento con “90 SPECIAL”, lo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio. In studio anche Katia Follesa.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 07:23:00 GMT)

A tutto Bixby su Samsung Galaxy S8 e S7 anche in italiano? L’uomo che dovrebbe fare la differenza : Inutile negarlo, il mancato supporto di Bixby in italiano su Samsung Galaxy S8 e a cascata su Galaxy S7 e altri device come in moltissime altre lingue del mondo, tra le più diffuse, è una macchia nera nel curriculum dell'azienda sudcoreana. Dal lancio dell'assistente vocale lo scorso anno, ben poco è cambiato e nel frattempo, per il mondo Android, soprattutto Google Assistant ma pure Alexa hanno fatto la differenza. Come recuperare il tempo ...

DARIO NOSEDA/ L’uomo che ha attraversato l’Atlantico con una barca Star (Che fuori tempo che fa) : Questa sera a Che fuori tempo che fa sarà ospite DARIO NOSEDA, velista di 49 anni che ha attraversato l'Oceano Atlantico con una barca Star. Una vera e propria impresa(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 07:43:00 GMT)

Il pianto del cucciolo di bradipo - orfano e vittima della tempesta. La dolcezza delL’uomo che lo salva : “Tu - cosa preziosa…” : Un cucciolo di bradipo tra le rocce sulla spiaggia di Punta Tigre, Costa Rica. A trovarlo un passante che ha sentito il pianto disperato del piccolo animale, solo e zuppo d’acqua dopo una tempesta notturna che ha colpito la costa. L’uomo, che ha girato il video, ha raccolto il cucciolo e lo ha affidato a un centro per animali in pericolo. Oltre alla tenerezza del baby bradipo, colpisce quella nella voce del suo salvatore, che più ...

L’uomo che si portò un panino nello Spazio : Come nel 1965 l'astronauta John Young rischiò di combinare un grosso guaio («Si sta sbriciolando») The post L’uomo che si portò un panino nello Spazio appeared first on Il Post.

Napoli - prendi Balotelli : ecco perchè sarebbe L’uomo giusto al posto giusto! : Napoli, prendi Balotelli! In un calciomercato ricco di colpi di scena, ma povero sino ad ora di colpi ad effetto, i partenopei sono ancora alla ricerca di un acquisto che possa dare la svolta all’attacco della squadra di Sarri. I profili cercati da Giuntoli però sino ad ora sono alquanto “banali”. Deulofeu, Younes, Politano i soliti piccoletti abili palla al piede che si integrerebbero di certo bene nel gioco di Sarri, senza ...

Ecco L’uomo che ha ucciso un’anziana a Villa Litta : la polizia gli dà la caccia : L’assassino di Marilena Negri, l’anziana uccisa nel novembre scorso a Villa Litta, è stato filmato dalle telecamere piazzate nel parco. La squadra mobile di Milano, che sta indagando sul caso e pensa a una rapina finita male, ha appena diffuso le immagini che immortalano l’omicida e i percorso che ha fatto quella mattina tra le 6.40 e le 7....

L’uomo che sgozzò una donna in un parco a Milano potrebbe essere questo. Il video divulgato per aiutare le indagini : Un giubbotto impermeabile col cappuccio alzato e un paio di pantaloni neri. E’ questa l’immagine, registrata da diverse telecamere, del presunto assassino di Marilena Negri, la donna di 67 anni uccisa con una coltellata al collo all’interno del parco Villa Litta a Milano la mattina del 23 novembre scorso. I filmati coprono l’arco temporale tra le 6.40 e le 7. Lo ritraggono un centinaio di metri prima di entrare nel parco ...

Pomeriggio 5 : chi era L’uomo mascherato in studio e perché ha interrotto la diretta? Parla Barbara d’Urso : Chi era l’uomo che ha interrotto la diretta di ieri di Pomeriggio 5 Ha suscitato parecchio clamore la presenza di un uomo mascherato nello studio di Pomeriggio 5. Nella puntata di lunedì 15 gennaio, Barbara d’Urso è stata costretta a interrompere la diretta e a mandare in onda la pubblicità per cercare di risolvere velocemente […] L'articolo Pomeriggio 5: chi era l’uomo mascherato in studio e perché ha interrotto la ...

Elezioni - Marchionne scarica Renzi : “L’uomo che appoggiavo non lo vedo da tempo - non capisco cosa gli sia successo” : Matteo “Renzi mi è sempre piaciuto come persona. Quello che è successo a Renzi non lo capisco. Quel Renzi che appoggiavo non l’ho visto da un po’ di tempo”. Lo afferma l’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne. L'articolo Elezioni, Marchionne scarica Renzi: “L’uomo che appoggiavo non lo vedo da tempo, non capisco cosa gli sia successo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pesticidi : ecco come danneggiano le specie animali in via d’estinzione e anche L’uomo : Scienziati americani hanno determinato che una famiglia di Pesticidi largamente impiegati rappresenta una minaccia per dozzine di specie a rischio o in via d’estinzione, inclusi i salmoni del Pacifico, gli storioni dell’Atlantico e le orche dello Stretto di Puget, situato nello stato di Washington. Il National Marine Fisheries Service ha rilasciato la sua nuova opinione biologica su tre Pesticidi organofosforati – clorpirifos, diazinon e ...