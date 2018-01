L' ultima discesa | storia mozzafiato tra le montagne - CLIP ESCLUSIVA

Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim – Sofia Goggia seconda nell’ultima prova! Gisin davanti - Gut e Vonn attardate : A Bad Kleinkirchheim è tutto pronto per la disputa della Discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si inizierà a gareggiare dalle ore 11.15, nella prima mattinata si è però disputata l’ultima prova. A realizzare il miglior tempo è stata Michelle Gisin: la svizzera ha fermato il cronometro su 1:36.94 e si conferma tra le favorite per il successo. Eccellente seconda la nostra Sofia ...