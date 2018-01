Luciano Ligabue incontra i suoi fans

Movie Mag - Luciano Ligabue : “La normalità non esiste” : Movie Mag, in onda il 24 gennaio alle 22.45 (e in replica, sempre di mercoledì, nella notte di Rai1), va dietro le quinte di “Made in Italy, il nuovo film di Luciano Ligabue interpretato da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak. – “Nel mio film volevo raccontare una storia di gente che ha un quotidiano normale, per scoprire che non c’è mai niente di normale nella vita di nessuno”. Parola di Luciano Ligabue, giunto al terzo lungometraggio da ...

Luciano Ligabue - Made in Italy / Un film “sentimentale” che parla della vita : Luciano Ligabue presenta 'Made in Italy' , il suo nuovo film al cinema da giovedì 25 gennaio che offre uno spaccato sentimentale dell'Italia di oggi alle prese con la crisi economica.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:08:00 GMT)

Luciano Ligabue presenta Made in Italy : : Interpretarla, pur essendone affascinata, non è stato facile, ma ho potuto contare un mondo che mi era molto chiaro, quello di Luciano: una base non solo musicale ma anche di parole" . Se Sara sa, ...

Luciano Ligabue : «Vi presento il nuovo film Made in Italy - fare il regista è faticosissimo» : “Made in Italy” racconta al cinema una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro Paese, raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, attraverso lo sguardo di Riko, un uomo onesto alle prese con una vita in cui tutto sembra essere diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti. Ma se a volte rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre: c’è un matrimonio da ...

Arriva al cinema “Made In Italy” di Luciano Ligabue : cosa c'è da sapere : A 20 anni dal suo “Radiofreccia” Ligabue porta al cinema “Made in Italy”, sempre con...

“Made in Italy” il nuovo film di Luciano Ligabue : E’ stato presentato oggi a Roma, “Made in Italy“, il nuovo film di Luciano Ligabue con protagonisti Kasia Smutniak e Stefano Accorsi, prodotto da Domenico... L'articolo “Made in Italy” il nuovo film di Luciano Ligabue su Roma Daily News.

Luciano Ligabue : "Mi sentivo in colpa per il mio successo" : “Da bambino volevo fare l’attore. Volevo essere come Giuliano Gemma, perché nei film western era sempre quello buono. Dopodichè nella vita ho capito che è una cosa per la quale non sono proprio...

Luciano Ligabue a Verissimo : ‘Mi sentivo in colpa per il mio successo’ : “Da bambino volevo fare l’attore. Volevo essere come Giuliano Gemma, perché nei film western era sempre quello buono. Dopodichè nella vita ho capito che è una cosa per la quale non sono proprio portato, non so recitare. Eventualmente sto meglio dietro la macchina da presa a dirigere gli altri”. Così si racconta sabato 20 gennaio a Verissimo Luciano Ligabue, al cinema dal 25 gennaio con il suo terzo film da regista dal titolo “Made in ...

Luciano Ligabue : «Sono amore e rabbia» : Qui un estratto della storia di copertina del numero 3 di Vanity Fair in edicola dal 17 gennaio 2018 Il cocchio è un macchinone di seconda mano riadattato a fumeria e a guidarlo, con le ruote pericolosamente vicine al ciglio della strada e i pacchetti di Marlboro in luogo dei santini e degli Arbre Magique, è un sosia di John Goodman. Si chiama Claudio Maioli, è da sempre il manager di Ligabue ed è l’uomo che, dopo aver diviso per un decennio con ...