Lorenzin | “I vaccini sono la prima forma di protezione”

Quattro vaccini sì - dieci troppi. Salvini e Dibba uniti nella battaglia contro la Legge Lorenzin : Quattro sì, dieci no. Movimento 5 Stelle e Lega Nord chiariscono la loro posizione sui vaccini, coincidente nel promettere la cancellazione della Legge Lorenzin e la revisione dell'obbligo di vaccinarsi che la norma prevede. Quattro vaccini sì, dieci sono troppi, dicono oggi Alessandro Di Battista e Matteo Salvini."Riteniamo che la situazione precedente con 4 vaccini obbligatori fosse sufficiente. Noi in Parlamento abbiamo votato ...

Di Maio riapre il caso sui vaccini obbligatori : 'Cambieremo la legge Lorenzin'. Il Pd insorge : 'Non si gioca con la vita dei bambini' : Obbligo solo per 4 vaccini. Il candidato premier dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, riapre la querelle politica sui vaccini annunciando a 'Un giorno da pecora', su Rai Radio1, che i pentastellati intendono modificare la legge Lorenzin . "Cambieremo la legge Lorenzin sui vaccini, faremo una legge per ...

Vaccini : Di Maio apre al cambiamento della 'legge Lorenzin' : Era nell'aria che il Movimento 5 Stelle si esponesse in merito alla combattuta vicenda dei Vaccini obbligatori, la battaglia della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 4 marzo è già cominciata ed i temi si alternano a distanza di poche ore. Dei Vaccini aveva già parlato il leader della Lega Matteo Salvini, twittando di voler tagliare l'obbligatorietà pur non condividendo la sua posizione con gli alleati del centro destra che ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini uniti contro la legge Lorenzin sui vaccini : Luigi Di Maio e Matteo Salvini marciano uniti contro l'obbligo di vaccinazione previsto dalla legge Lorenzin. Partecipando a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il candidato premier dei 5 stelle infatti dice: "Cambieremo la legge Lorenzin sui vaccini, faremo una legge per raccomandare le vaccinazioni. Noi intendiamo l'obbligo come era inteso prima del decreto Lorenzin". Sulla questione si è espresso in maniera simile il segretario della ...

