Loredana Lecciso dal fratello Così gela i suoi fan

Crisi Al Bano-Lecciso - Rita Dalla Chiesa difende Loredana : "Ha fatto bene ad allontanarsi" : 'Chi oggi fa la ola per Al Bano e Romina, dimentica che da 20 anni la famiglia di Al Bano è un'altra', inizia così il lungo intervento di Rita Dalla Chiesa che negli ultimi giorni ha difeso a spada ...

Al Bano commenta le voci sulla crisi con Loredana Lecciso : Mentre i gossip sulla separazione tra Loredana Lecciso e Al Bano continuano a tenere banco nel mondo della cronaca rosa, il cantante di Cellino San Marco decide di rompere il silenzio e, a modo suo, di commentare il polverone mediatico che si è sollevato dopo il presunto scoop di Oggi con un’inetrvista a Il Tempo: […] Ormai leggo la mia vita sui giornali ma non sempre si dice la verita`. Insomma non e` detto che sia tutto vero. ...

Pomeriggio 5/ Ospiti e anticipazioni 22 gennaio : il triangolo Al Bano - Loredana Lecciso e Romina Power : Una nuova settimana in compagia di Barbara D'urso e Pomeriggio 5 in onda a cominciare da oggi tra cronaca e gossip, si parlerà anche di Isola dei Famosi 2018?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 14:44:00 GMT)

Al Bano e il no della Lecciso : 'Con Loredana...' : L'addio di Loredana Lecciso e quello che dara alle scene, Sanremo, Romina, il caso Weinstein e il vino pugliese. Dall'alto dei suoi 74 anni, Al Bano e attivo su piu fronti, anche se conferma la ...