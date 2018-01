L’Obesità è contagiosa | lo studio che svela quando aumentano i rischi

: RT @Er_Bipolare: ...aprite n'altro fast food, aprite L'obesità è socialmente contagiosa, rischi se si vive con altre persone sovrappeso - D… - CiccinaLupo : RT @Er_Bipolare: ...aprite n'altro fast food, aprite L'obesità è socialmente contagiosa, rischi se si vive con altre persone sovrappeso - D… - DanDec1964 : RT @Agenzia_Ansa: L' #obesità è socialmente contagiosa, rischi se si vive con altre persone sovrappeso - Er_Bipolare : ...aprite n'altro fast food, aprite L'obesità è socialmente contagiosa, rischi se si vive con altre persone sovrapp… - Esserrepharma : RT @Agenzia_Ansa: L' #obesità è socialmente contagiosa, rischi se si vive con altre persone sovrappeso - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L' #obesità è socialmente contagiosa, rischi se si vive con altre persone sovrappeso -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) L’obesità può essere ‘‘? Pare di sì, secondo quanto afferma unopubblicato da Jama Pediatrics: se si vive in un posto con molte persone sovrappeso ilo di diventarlo è molto più alto. Secondo tale ricerca l’effetto vale sia per gli adulti che per i bambini. Loè stato condotto dai ricercatori della University of Southern California sul personale di 38 installazioni militari, che spesso deve cambiare luogo di residenza, per un totale di 1314 adulti e 1111 bambini. “Se ci si sposta da una contea con un tasso di obesita’ nella media a una dove e’ molto alto – scrivono gli autori -, ilo per i genitori di essere obesi cresce del 25%, mentre per i bambini del 19%. Abbiamo osservato anche il fenomeno contrario, se una famiglia si sposta in una contea con un minore tasso ilo per gli adulti cala del 29% e ...