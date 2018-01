LIVE Australian Open 2018 | tutti i risultati di giovedì 25 gennaio | semifinali

LIVE Australian Open 2018 - mercoledì 24 gennaio in DIRETTA : Federer-Berdych (0-3) 1° set - vittorie per Chung - Halep e Kerber : Sarà l'ultimo quarto di finale a stabilire l'avversario di Hyeon Chung ( clicca qui per leggere la cronaca di Chung-Sangren ) 07.15 E ora sale l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer che ...

LIVE Australian Open 2018 - mercoledì 24 gennaio in DIRETTA : definite le semifinali femminili. Sale l’attesa per Roger Federer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open, mercoledì 24 gennaio. Giornata dedicata agli ultimi quarti di finale sul cemento di Melbourne: lo Slalom entra nel vivo, oggi conosceremo i tabellone delle semifinali del primo Slam della stagione. Programma rivoluzionato rispetto al consueto con tre incontri della sessione pomeridiana (notte italiana) e uno solo in notturna. Riflettori puntati sul grande ritorno in campo di Roger ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di mercoledì 24 gennaio : Federer a caccia della semifinale - Chung-Sandgren la sfida delle sorprese : risultati Australian Open – 24 gennaio – QUARTI DI FINALE ROD LAVER ARENA KERBER, Angelique (GER) [21] vs KEYS, Madison (USA) [17] SANDGREN, Tennys (USA) vs CHUNG, Hyeon (KOR) HALEP, Simona (ROU) [1] vs PLISKOVA, Karolina (CZE) [6] BERDYCH, Tomas (CZE) [19] vs Federer, Roger (SUI) [2] CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

LIVE Australian Open 2018 - martedì 23 gennaio in DIRETTA : Nadal si ritira al quinto set!! Cilic passa e trova Edmund in semifinale. Wozniacki batte Suarez Navarro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. martedì 23 gennaio riservato ai quarti di finale: sul cemento di Melbourne andranno infatti in scena 4 sfide roventi, 2 al maschile e 2 al femminile. Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal che se la dovrà vedere contro l’ostico croato Marin Cilic, mentre Grigor Dimitrov affronterà la grande novità Kyle Edmund, giustiziere di ...

LIVE Australian Open 2018 - martedì 23 gennaio in DIRETTA : Edmund batte Dimitrov e vola in semifinale! Nadal in campo contro Cilic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. martedì 23 gennaio riservato ai quarti di finale: sul cemento di Melbourne andranno infatti in scena 4 sfide roventi, 2 al maschile e 2 al femminile. Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal che se la dovrà vedere contro l’ostico croato Martin Cilic, mentre Grigor Dimitrov affronterà la grande novità Kyle Edmund, giustiziere di ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di martedì 23 gennaio : quarti di finale. Nadal affronta Cilic - Dimitrov osservato speciale : risultati Australian Open – 23 gennaio – quarti DI FINALE ROD LAVER ARENA MERTENS, Elise (BEL) vs SVITOLINA, Elina (UKR) [4] Dimitrov, Grigor (BUL) [3] vs EDMUND, Kyle (GBR) Nadal, Rafael (ESP) [1] vs Cilic, Marin (CRO) [6] SUÁREZ NAVARRO, Carla (ESP) vs WOZNIACKI, Caroline (DEN) [2] CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...