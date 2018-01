L' Isola dei Famosi | sorprendente attacco a Francesco Monte

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - hemmo_kaulitz : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - BondiSerena : RT @grandineleonora: Andrei all'isola dei famosi solo per dimagrire - Evesharold : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Radio105 : Prima Cecilia Rodriguez, ora Paola Di Benedetto. Certo che Francesco Monte se ne intende di belle donne ???? #isola - IsolaDeiFamosi : Al terzo giorno di #Isola, la fame smuove i primi fragili equilibri. ?? Le nostre anticipazioni potranno togliervi q… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) All'deiarrivano le prime nubi, questo volta però non è colpa del meteo. Se lunedì sera, Eva Henger sembra esserci passata sulla nomination di #, ad oggi, dopo aver metabolizzato, sembra essere davvero molto nervosa. Difatti, durante il day time, si è lasciata andare, in compagnia della ventenne Chiara Nasti, a forti confessioni. Durante una passeggiata con la fashion blogger e in un confessionale , ha esposto tutti i suoi dubbi in merito alla sincerita' dell'ex tronista di Uomini e Donne. Eva Henger e Chiara Nasti vs: molta rabbia per il ragazzo Durante una passeggiata VIDEO sull'dei pejor, Chiara Nasti ed Eva Henger si lasciano andare a forti parole contro. Per comprendere al meglio la situazione, è necessario fare un passo indietro.pochi mesi fa, era impegnato da circa cinque anni con ...