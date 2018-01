L' Inter accelera per Pastore

Sicilia : Cgil - accelerare su progetti Snai per aree Interne (2) : (AdnKronos) - "Su interventi importanti si scontano oggi ritardi, come del resto per le Zes e i Patti per la Sicilia e per le città metropolitane -?ha sottolineato il segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro - Strumenti tutti di accelerazione della spesa che vanno messi a regime tempe

Sicilia : Cgil - accelerare su progetti Snai per aree Interne : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Un "disegno strategico" della Regione in materia di sviluppo delle aree interne "che dia il segno di una regia finalizzata a mettere a regime gli interventi comunitari e statali, a integrarli, a individuare le responsabilità in modo che progettazione e spesa non subisc

Inter - accelerata per Sturridge. Su Eder c'è il Crystal Palace : Come riferisce ' Sky Sport ', i nerazzurri cercano l'affondo decisivo per Daniel Sturridge, attaccante inglese in uscita dal Liverpool . Sul calciatore c'è anche la Roma, specie in caso di cessione ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : sorprese di Inter - Atalanta e Cagliari - il Napoli accelera : Giorni cruciali per il Calciomercato, ecco tutte le trattative del giorno. Il Benevento deve fare i conti con la squalifica del difensore Lucioni, si cerca un sostituto, occhi su Kevin Bonifazi, difensore centrale classe 1996 del Torino. L’ostacolo è rappresentato però dalla volontà di Mazzarri che vorrebbe trattenere il giocatore. Nuova idea di mercato per la Fiorentina. Viste le prestazioni deludenti di Saponara ed Eysseric, il club viola è ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter accelera - Napoli a caccia : I sanniti, altresì, prendono dal Sassuolo Christian Cannavaro , figlio del del campione del mondo Fabio . Al contrario, Amato Ciciretti è sempre più lontano dal Sannio: sul numero 10 ci sono Parma e ...

GO Internet accelera : registra 41.881 clienti : (Teleborsa) - Più clienti per GO internet S.p.A., che registra complessivamente nel segmento 4G wireless e nel Fiber-To-The-Home 41.881 clienti al 31 dicembre 2017 , +11% rispetto allo stesso periodo ...

GO Internet accelera : registra 41.881 clienti : Più clienti per GO internet S.p.A., che registra complessivamente nel segmento 4G wireless e nel Fiber-To-The-Home 41.881 clienti al 31 dicembre 2017 , +11% rispetto allo stesso periodo del 2016. "...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler Interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - si accelera per Alessandro Bastoni - ma Spalletti... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:27:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

New York : accelera Edison International : Seduta decisamente positiva per Edison International , che tratta in rialzo del 2,46%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Calciomercato Inter/ News - Giuntoli cerca di accelerare per Simone Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie sul club azzurro: Lionel Messi direttamente blocca la partenza del centrocampista Denis Suarez che piace al direttore sportivo Cristiano Giuntoli.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 10:40:00 GMT)

Libia - Gentiloni : 'i diritti violati traumatizzano - accelerare Interventi nei campi migranti' : Per il presidente del Consiglio è anche grazie all'Italia che i riflettori del mondo sono puntati sui diritti umani in Libia. "Se oggi organismi dell'Onu possono intervenire in Libia è perchè l'...

?Gentiloni : "Apertura Libia su migranti - accelerare Intervento sui rimpatri" : "La cosa che dobbiamo sapere come opinione pubblica italiana è che i temi su cui si discute oggi di diritti umani per i rifugiati e migranti economici in Libia vanno avanti da quattro anni, e proprio l'iniziativa italiana degli ultimi 6-7 mesi sta permettendo di accendere un riflettore internazionale sulla situazione"