' Liceo Breve' | presentazione ufficiale al Fossombroni

Diploma in quattro anni : il Fossombroni ammesso alla sperimentazione del ' Liceo breve' : I processi di continuità e di orientamento con la scuola secondaria di primo grado, il mondo del lavoro, gli ordini professionali, l'università e i percorsi terziari non accademici, rappresentano le ...

Liceo Breve - da Cosenza il no del collegio docenti : “Non si può comprimere 5 anni in 4” : “Liceo breve? No grazie”. Ad opporsi alla proposta del ministero dell’Istruzione è l’intero collegio docenti del classico “Gioacchino da Fiore” di Cosenza. Un voto contrario che arriva in viale Trastevere come una bocciatura alla sperimentazione messa in atto dalla ministra Valeria Fedeli. Il 3 agosto scorso, il Miur ha lanciato il progetto destinato a cento istituti, a partire dal 2019. Al ministero spetta il compito di selezionare le scuole ...