Liberi e Uguali | caos liste e appello a Grasso | Così si rompe tutto

Falcone : 'Candidata indipendente con Liberi e Uguali per difendere Costituzione' Video : Dopo diversi giorni nei quali era circolata l'indiscrezione sui media, Anna Falcone è intervenuta alla trasmissione Otto e Mezzo su La7, confermando la propria candidatura alle #Elezioni politiche con 'Liberi e Uguali'. Vediamo quello che ha detto. Anna Falcone candidata con 'Liberi e Uguali' Rispondendo a una domanda di Lilli Gruber, l'avvocata gia' esponente dei comitati per il No al referendum costituzionale e poi portavoce dell'Alleanza ...

Liberi forse - Uguali no. Le liste elettorali certificano un progetto politico sul punto di implodere : Liberi, forse. Ma Uguali no. Perché qualcuno, come nel romanzo di Orwell, è più uguale degli altri, in queste liste che certificano, complessivamente, un progetto sul punto di implodere. Pietro Grasso, leader calato dall'alto, planerà su due proporzionali sicuri, in Sicilia e nel Lazio. E al momento non risulta candidato, unico leader nel panorama nazionale, in nessun collegio uninominale.Racconta più di un ...

Epifani capolista a Catania Rivolta in Liberi e Uguali : "Questa fake news significherebbe l'esatto opposto: la politica come fine, come punto di arrivo, garantendo ai soliti noti un insperato rinnovo in parlamento", spiega Festa che un paio di anni fa ...

Pietro Grasso e Liberi e Uguali sotto al 6% : ognuno sarà libero di fare quel che vuole : Tira una brutta aria nei corridoi degli uffici di Liberi e Uguali dopo gli ultimi sondaggi. Il partito degli scissionisti del Pd e delle schegge impazzite della sinistra italiana non sembra andare ...

Fratelli "coltelli" nel collegio di Lucca : uno candidato con il Pd - l'altro con Liberi e Uguali. Ma l'armonia familiare è "salva" : Stefano candidato con il Pd, Luca con Liberi e Uguali. Salvo sorprese nella composizione delle liste dell'ultima ora, a Lucca andrà in scena una sfida a dir poco singolare alle elezioni politiche del 4 marzo. Tutta in famiglia: fratello contro fratello. Entrambi schierati a sinistra ma in due partiti avversari - dopo la scissione che si è consumata nel Partito Democratico - Stefano e Luca Baccelli si candideranno nel collegio ...

Verso le elezioni - Liberi e Uguali a Ponte a Ema. Con due parlamentari e una consigliera : Sono intervenuti nel corso della serata l'onorevole Filippo Fossati , la senatrice Alessia Petraglia e la consigliera regionale Serena Spinell i che 'hanno dato il senso di una proposta politica che ...

Liberi e Uguali - Tito Barbini non si candida alle politiche : 'Ma penso alle amministrative di Arezzo' : Intorno a Piero Grasso potrebbe aggregarsi un mondo che è stato essenziale nella storia politica del centrosinistra, molto più ampio di quello che non si riconosce più nel PD. Anche se oggi, come ho ...

Liberi e Uguali e i presunti "veti" imposti da Sinistra Italiana : "Non sarebbero neppure compatibili con i criteri decisi dai Partiti" : Pietro Grasso, leader nazionale di Liberi e Uguali ' Le componenti di Liberi e Uguali prendono atto delle dichiarazioni rilasciate dal Coordinatore di Sinistra Italiana, che evidenzia come le notizie ...

La voglia di governissimo di D'Alema ha già smontato Liberi e Uguali : La cosa più interessante che il microcosmo LeU sta raccontando alla politica è un'altra: è la prefigurazione in scala ridotta di ciò che accadrà nei prossimi mesi, quando la faglia si aprirà ...

Ora e' ufficiale - Riccardo Rossi e' il candidato Sindaco della coalizione Partito Democratico - Brindisi Bene Comune - Liberi e Uguali. : ... di ridare senso e forza alle sue vocazioni, da quella agricola a quella turistica, dalla cultura come memoria, identità e impulso verso un'economia sana e generatrice di nuova conoscenza e lavoro, ...

Liberi e Uguali la tira fuori dal limbo Ma la Boldrini attacca Grasso-D'Alema : Laura Boldrini, Presidentessa uscente della Camera uscente colpisce ancora. E' uscita a Carta Bianca con una affermazione in cui attaccava Massimo D’Alema reo in una intervista al Corriere della Sera di aver detto che dopo le elezioni del 4 marzo non ci sarà una maggioranza parlamentare e quindi occorrerà fare un governo del Presidente. Segui su affaritaliani.it