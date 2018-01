: #BreakingNews Lega, dati a fuoco fantocci di politici - CybFeed : #BreakingNews Lega, dati a fuoco fantocci di politici - BNews_It : Lega, dati a fuoco fantocci di politici - mmayr5 : La campagna anti Lega dei giornalettisti Repubblikini. Ancora quote Latte, una truffa degli accordi della sinistra… - gianlucacaruso : RT @jacopo_iacoboni: I dati Agcom su quali sono i partiti che in questo momento vengono favoriti in tv, e su quali tv il M5S ha trattament… - Lcungi : RT @GabrieleBosi: Il #Centrodestra è a guida estremista. Lega e Fratelli d'Italia sono dati al 19%, Forza Italia al 16%. A Bruxelles Berlus… -

raffiguranti la presidente della Camera Boldrini, il premier Gentiloni e il presidente Usa Trump, oltre a quelli raffiguranti altri, sono statialle fiamme dal 'Movimento Giovani Padani' della, in piazza a Busto Arsizio, nel Varesotto. L'episodio durante la festa in onore della 'Gioeubia', ricorrenza popolare del Nord Italia, durante la quale si brucia un pupazzo in segno di buon auspicio. I giovani hanno pubblicato sulla loro pagina di Facebook quanto preparato in vista del falò.(Di giovedì 25 gennaio 2018)