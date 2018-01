: L’Edenlandia di Napoli riapre i battenti, ecco quando - blastingnewstc : L’Edenlandia di Napoli riapre i battenti, ecco quando - AtelierNapoli : RT @Napolikeit: L'#Edenlandia a #Napoli riaprirà ad aprile 2018 con nuove e vecchie giostre, biglietto popolare, eventi, spettacoli e aree… - VincenzoFyesbm : Speriamo bene. Credo di esserci stato l’ultima volta nel ‘92. Il Consolato algerino affittò l’intero parco per... - telpress : RT @prospinto: Torna Edenlandia con 38 attrazioni Sarà possibile fare anche matrimoni - viola122 : #Napoli, riapre l’#Edenlandia , lo storico #luna #park, si ai matrimoni. -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Dopo tanta attesa e dopo tante false notizie che annunciavano la sua riapertura, che non è mai avvenuta, finalmente il parco giochi più grande di. Grazie agli accordi e ai numerosissimi sforzi tra il comune di, la Mostra D’Oltremare e la sovraintendenza con il nuovo proprietario, il gruppo Vorzillo, è stata fissato il periodo di riapertura dello storico ed emblematico parco giochi di. Ciò è stato stabilito nella conferenza stampa avvenuta il 22 gennaio 2018 nella sala Giunta del Comune dia palazzo San Giacomo, in cui è stato redatto il programma della riapertura di “Edenlandia”. La data e il costo Il parco giochi “Endenlandia” aprirà con certezza nel mese di aprile 2018, tra il 10 e il 15, e sarà un mix tra innovazione e memoria storica e rappresenterà una vera e propria icona di divertimento sia per grandi che per bambini a. Una tra le novità ...