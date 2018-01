Le vittime dell'incidente ferroviario a Pioltello sono tre donne. Cosa sappiamo finora sulle cause del deragliamento : Tre donne morte e un centinaio di feriti, 12 dei quali gravi: è il primo bilancio del deragliamento di un treno nord alle porte di Milano, tra Segrate e Pioltello. Il convoglio è uscito parzialmente dai binari due chilometri prima, forse per il cedimento della rotaia in un tratto sottoposto a lavori di manutenzione, e ha proseguito la sua corsa finché due carrozze non si sono "intraversate" andato a ...

Moby Prince - l'ultimo segreto della strage "Molte vittime potevano essere salvate" : Chiara Giannini Forse almeno una parte dei 140 morti del Moby Prince poteva essere salvata: è ciò che è emerso dalla relazione finale della commissione d'inchiesta del Senato sulla tragedia che il 10 ...

Incidente Pioltello - FS Italiane esprime cordoglio alle famiglie delle vittime : FS Italiane: cordoglio PER vittime Incidente FERROVIARIO DI Pioltello Il grave Incidente ferroviario verificatosi stamattina alle porte di Milano tiene in apprensione gli italiani, mentre proseguono ...

Fiaccolata notturna conclude giornata in ricordo delle vittime elicottero 118 : L'Aquila - Con una Fiaccolata finita in tarda serata sugli impianti di Campo Felice il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas) ha ricordato i Caduti di Monte Cefalone, i componenti l'equipaggio dell'eliambulanza del 118 morti, insieme allo sciatore infortunato appena soccorso, il 24 gennaio 2017 nell'elicottero schiantatosi contro la montagna. Un'intera giornata dedicata alle vittime del terribile incidente. Al ...

Moby Prince - familiari delle vittime verso Roma : “Finalmente vediamo riconosciute le nostre ragioni” : Le ultime ore di attesa Loris Rispoli le passa in treno. Lui e gli altri familiari delle 140 vittime del Moby Prince stanno andando a Roma, destinazione Senato, per ascoltare le conclusioni della commissione d’inchiesta che dal 2015 lavora per far luce sul disastro avvenuto la notte del 10 aprile del 1991 a due miglia e mezzo dal porto di Livorno, quando il traghetto Moby Prince entrò in rotta di collisione con la petroliera Agip Abruzzo. ...

Chi sono le prime vittime della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina : ... sottolineando, nel suo intervento sullo stato dell'economia cinese al forum tra le Alpi svizzere, che 'il nostro sistema finanziario è fondamentalmente stabile'. Seul punta a rendere più competitive ...

Finti poliziotti ricattavano autori di annunci sessuali : 16 arresti. L’indagine dopo il suicidio di una delle vittime : ricattavano gli autori di annunci sessuali in rete spacciandosi per poliziotti, chiedendo di pagare multe e minacciando di rendere noti i contenuti dei messaggi. E’ partita lo scorso anno dal suicidio sospetto di un giovane di un paese del Nuorese L’indagine dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro che ha smantellato una banda di cybercriminali e si è conclusa con l’arresto di 16 persone (due in carcere e 14 ai domiciliari), un ...

Terza Guerra Mondiale/ Libia - strage in moschea a Bengasi : azzerati vertici 007 tra vittime delle 2 autobombe : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie: Bengasi, due autobombe in Libia contro fedeli e vertici 007 del generale Haftar. La CIA teme attacco NordCorea.

Disabili - minori - vittime delle violenze : nasce a Milano il primo Codice dei diritti degli indifesi : Raccoglie le principali leggi ed è a cura dell'Ordine degli avvocati. Uno strumento utile per magistrati, operatori e volontari del terzo settore e della scuola

Tarquinia - schiaffi e pizzichi ai bimbi dell'asilo : maestra sospesa. Tra le vittime anche un disabile : I finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo hanno eseguito, a Tarquinia (Viterbo) una misura cautelare personale interdittiva nei confronti di una maestra di una scuola dell'infanzia della ...

Le vittime della Concordia : De Falco sfrutta la tragedia : «Macché eroico... questo signor De Falco vuol fare carriera politica sfruttando una tragedia immane...». La signora Marzia De Luigi è la parente di una delle vittime del naufragio della Costa Concordia. Ed è molto arrabbiata con l'ex capitano di fregata, Gregorio De Falco, diventato famoso per l'ormai celebre: «Vada a bordo, cazzo!», urlato al comandante della Costa Concordia, Francesco ...

Kabul - attentato in hotel : sale il bilancio delle vittime Video : Pubblicità Pubblicità Sarebbero 43 le vittime dell'attentato commesso da un commando terroristico Video all' hotel Intercontinental di Kabul, in #Afghanistan . Le persone tratte in salvo sarebbero ...

Valanga hotel Rigopiano : i familiari delle vittime incontrano il presidente Mattarella : I familiari delle 29 vittime e i sopravvissuti della Valanga che ha investito l’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) incontreranno oggi pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il 25 gennaio l’incontro con Papa Francesco. L'articolo Valanga hotel Rigopiano: i familiari delle vittime incontrano il presidente Mattarella sembra essere il primo su Meteo Web.