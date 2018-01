Le star in front row alle sfilate Haute Couture di Parigi

"Significativi cambiamenti al sistema di progressione" in arrivo in star Wars Battlefront II : Se dopo la decisione di disattivare le microtransazioni vi aspettavate dei cambiamenti radicali al sistema di progressione di Star Wars Battlefront II non potrete che essere rimasti delusi dagli ultimi mesi di aggiornamenti del titolo DICE. Al di là di qualche piccolo cambiamento a livello di crediti ottenuti, il gioco non è ancora stato rivoluzionato come alcuni fan credevano.Come riporta VG247.com, DICE ha annunciato che a breve saranno ...

star Wars Battlefront 2 pronto a rinnovarsi - i piani per i prossimi mesi : Il 2018 si preannuncia un anno assolutamente interessante per Star Wars Battlefront 2: Electronic Arts non ha voluto risparmiare le proprie forze nello sviluppo di nuove feature per lo sparatutto dedicato all'universo cinematografico partorito dal genio di George Lucas, in un sequel che non ha lesinato sulle polemiche nei giorni del lancio, con le controverse microtransazioni che hanno fatto una comparsa sfuggevole al suo interno prima di cadere ...

EA in difficoltà dopo il caso star Wars Battlefront II? Niente di più falso : dopo la rivolta popolare esplosa per il caso Star Wars Battlefront II, in molti pensavano di Stare assistendo alla fine della parabola di uno dei publisher più importanti al mondo, Electronic Arts.Accusata di aver implementato nel gioco un sistema pay to win che spingesse i giocatori a spendere denaro reale, la compagnia ha scatenato l'ira degli utenti che per tutta risposta si sono organizzati in massa per cancellare i preordini del gioco e per ...

Aggiornamento star Wars Battlefront 2 tra bilanciamenti e nuovi contenuti : Un titolo che non ha di certo avuto vita facile al suo esordio Star Wars Battlefront 2, secondo capitolo del reboot della serie che lo scorso mese di novembre approdo sul mercato videoludico scoprendo il fianco a numerose critiche. La colpa fu delle controverse microtransazioni inserite al suo interno, che a detta dei giocatori rischiavano di esasperare il gameplay, con la pericolosa deriva pay to win che era praticamente dietro l'angolo. Le ...

star Wars Battlefront II si aggiorna con la prima patch del 2018 ma nessuna novità per microtransazioni e loot box : Qual è la situazione di Star Wars Battlefront II dopo la rimozione (teoricamente temporanea) delle microtransazioni avvenuta ormai due mesi fa? La situazione è sostanzialmente invariata e anche il primo aggiornamento del 2018 non propone delle novità in merito a questo aspetto della produzione.La patch 1.1 propone soprattutto: una nuova mappa per la modalità Blast (sul pianeta Crait) e una nuova navicella eroe, il TIE fighter modificato di Iden ...

Aggiornamento 1.1 di star Wars Battlefront 2 disponibile il 16 gennaio - promesse tante modifiche : Un titolo che di certo non ha vissuto giorni sereni nel periodo post lancio Star War Wars Battlefront 2, vista la tempesta scatenatasi in materia di microtransazioni: ovviamente la tempestività di reazione mostrata da Electronic Arts e DICE (quest'ultima unitamente a Criterion Games e Motive Studio) ha evitato danni peggiori, consentendo al gioco di incassare dignitosamente i colpi e andare avanti per la sua strada. Ebbene, a due mesi precisi ...

Novità star Wars Battlefront 2 tra aggiornamenti e nuovi Eroi : in arrivo Anakin Skywalker? : Il team di Star Wars Battlefront 2 ha in serbo qualche Novità per il videogioco targato EA e dedicato all'universo di Guerre Stellari. Nelle ultime ore, infatti, gli addetti ai lavori in casa DICE hanno svelato un piano specifico nell'immediato futuro del gioco, rispondendo alle domande dei fan su più fronti. Andiamo per ordine. Per cominciare, il design director di Star Wars Battlefront 2 Dennis Brannvall ha detto che può finalmente parlare ...

star Wars Battlefront II : in arrivo Anakin Skywalker della trilogia prequel? : Si è appena conclusa la prima stagione di Star Wars Battlefront II, che ha visto come risultato un clamoroso pareggio tra le forze della luce e quelle del Primo Ordine. Guardando al futuro, tantissimi utenti hanno raggiunto il profilo Twitter di Dennis Brännvall, design director del gioco, tempestandolo di domande riguardo le novità che porterà con sé l'imminente seconda stagione.Oltre a confermare l'introduzione di diversi bilanciamenti ai ...

star Wars Battlefront II è il gioco più scaricato su PS4 a dicembre : Star Wars Battlefront II è stato uno dei titoli più discussi degli ultimi mesi del 2017, con le microtransazioni presenti nel videogioco sviluppato da DICE che hanno provocato numerose proteste degli utenti su Reddit. Come riporta VG24/7, nonostante l'invito di massa lanciato nelle community dei giocatori a cancellare i preordini e a boicottare il gioco sembra che Star Wars Battlefront II sia stato uno dei titoli di maggior successo lo scorso ...

L'originale star Wars Battlefront 2 riceve un nuovo aggiornamento a 12 anni dall'uscita : Avete capito bene, lo Star Wars Battlefront 2 di cui stiamo parlando in questa notizia non è quello targato DICE oggetto di tante controversie nel corso degli ultimi mesi ma quello lanciato sul mercato nel 2005 dai talentuosi ragazzi di Pandemic Studios, software house che purtroppo ha chiuso i battenti nel 2009.Come riportato da Eurogamer.net, il gioco ha ricevuto una nuova patch da 269,3 MB su Steam andando a migliorare alcune funzionalità del ...

star Wars Battlefront II : secondo Michael Pachter le vendite aumenteranno : Come ormai saprete, il lancio di Star Wars Battlefront II è stato minato dalle aspre polemiche relative al sistema di microtransazioni che hanno causato un esordio piuttosto debole per il titolo targato DICE ed EA, ma secondo il celebre analista Michael Pachter la situazione è destinata a migliorare in futuro.Infatti, come segnalato da Gamingbolt, Pachter ha rilasciato interessanti dichiarazioni a Cnbc.com dove spiega come Star Wars Battlefront ...

Come si collega il DLC di star Wars Battlefront 2 a Gli Ultimi Jedi? : EA ha rilasciato il primo DLC gratuito di Star Wars Battlefront 2. Intitolato Resurrezione, la storia dell'espansione ci porta nuovamente dalle parti di Iden Versio, diversi decenni dopo la sua epopea contro quel che rimaneva dell'Impero al fianco della Ribellione: Iden adesso dovrà vedersela con il Primo Ordine, in un DLC che presenta qualche piccola connessione con il nuovo episodio cinematografico arrivato sugli schermi il 13 dicembre, lo ...

star Wars Battlefront 2 : Criterion Games al lavoro sui nuovi DLC single player : Recentemente si è parlato tantissimo di Star Wars Battlefront 2 anche se non molto per quanto riguarda il gioco in senso stretto, infatti il titolo di EA, DICE, Motive Studios e Criterion Games è stato al centro della famosa e discussa questione delle loot box e delle microtransazioni.Questa volta torniamo a parlare di Star Wars Battlefront 2 riportandovi interessanti notizie condivise da uno dei team che ha lavorato al gioco, ovvero Criterion, ...

Nel Calendario dell’Avvento Gamestop del 21 dicembre buon prezzo PS4 e FIFA 18 - star Wars Battlefront 2 e altro : Mancano pochi giorni a Natale e, con l'arrivo della festività, volge al termine anche il Calendario dell'Avvento Gamestop. Vediamo quali sono le promozioni valide solo per oggi 21 dicembre presso il celebre rivenditore, che per l'occasione propone vecchi sconti che potreste trovare interessanti - tra Playstation 4, FIFA 18 e Star Wars Battlefront 2. FIFA 18, ultimo capitolo della serie di simulazione calcistica targata EA Sports, è ...