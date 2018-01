Le minacce del clan Spada per imporre il proprio dominio sul territorio

"Ti strappo i denti con le tenaglie" : le minacce del clan Spada : Dalle indagini che hanno portato all' arresto degli esponenti del clan Spada - più una misura cautelare da eseguire (quella nei confronti di Nader Amna Saber Abdelgawad detto 'L'egiziano', che risulta ...

Le 5 minacce informatiche del 2018 per le PMI : Gli attacchi che nel 2017 hanno messo KO centinaia di migliaia di dispositivi in tutto il mondo, sono stati solamente un antipasto di quello che vedremo il prossimo anno. Ne sono convinti gli esperti ...

Insulti - botte e minacce ai bambini della scuola materna : arrestata maestra di Susa : Minacciava di “tagliarli in due come una mela”. Li strattonava, insultava e umiliava. Dopo la denuncia di una collaboratrice scolastica in merito ai maltrattamenti dei bambini di una scuola statale materna di Susa, i carabinieri hanno raccolto sufficienti indizi da far emettere al pubblico ministero un’ordinanza applicativa della misura cautelare d...

'minacce e danni alle auto in sosta - la mia vita distrutta dai violenti della movida' : Un brutto segnale che inasprisce gli animi già tesi. Nel giorno in cui sfila il Comitato per la Quiete pubblica nella prima 'Marcia per la vivibilità cittadina, contro l'illegalità diffusa e la ...

Attentati nelle chiese in Cile/ Papa Francesco - minacce prima del suo arrivo : Parolin - "viaggio non semplice" : Attentati nelle chiese in Cile prima del viaggio di Papa Francesco: 'le prossime bombe sono per te', scrivono i manifestanti di Santiago.

Auto connesse del futuro : le soluzioni di sicurezza integrata e protezione dalle minacce : Fortinet (NASDAQ: FTNT), leader globale in cybersicurezza estesa, integrata e Automatizzata, presenta le soluzioni avanzate nel settore per le Automobili connesse del futuro in occasione di CES 2018, l’ultima edizione della fiera mondiale dedicata all’elettronica di consumo. Fortinet e Renesas hanno collaborato a un prototipo di soluzione di sicurezza che affronta i principali rischi di cybersicurezza dell’attuale architettura ...

Trump risponde alle minacce di Kim : “Il mio bottone nucleare è più grande del suo” : È gara di pulsanti nucleari fra Donald Trump e Kim Jong-un. Dopo le minacce di Kim il presidente americano ha risposto al collega di Pyongyang attraverso Twitter: «Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha appena dichiarato che “il pulsante nucleare è sempre sulla sua scrivania”. Qualcuno di questo regime esaurito e alla fame lo informi per favore che ...

Terza guerra mondiale/ L'elenco delle principali minacce e crisi da gestire quest'anno : Terza guerra mondiale: L'elenco delle principali minacce e crisi da gestire quest'anno, secondo il rapporto del Council on Foreign Relations. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 03:53:00 GMT)

Tutti i numeri delle minacce ai giornalisti : Roma, 31 dic. (askanews) Nel 2017, Ossigeno per l'Informazione ha accertato gravi violazioni della libertà d'informazione attuate in Italia con intimidazioni, minacce, ritorsioni e abusi nei confronti ...

USA - il documento Top Secret del Pentagono sugli UFO è clamoroso : “grandi minacce aerospaziali - non siamo in grado di difenderci dalle tecnologie scoperte” : “Quello che un tempo era considerato fantascienza ora e’ un fatto scientifico“: e’ il 2009 e quella scritta nero su bianco e’ la conclusione contenuta in una relazione del Pentagono riservata solo agli ambienti interni. Al quinto piano dell’Anello C, all’interno del palazzo più blindato al mondo, da due anni un team super-selezionato sta lavorando a un programma segretissimo sull’esistenza degli ...

minacce e zero concorrenza : così le lobby delle guide turistiche giocano con la bellezza del Paese : Anche le guide turistiche hanno le loro lobby. Gruppi di pressione che in Italia sgomitano e si fanno lo sgambetto per spartirsi la gestione di una parte significativa del patrimonio turistico più importante del pianeta. Sono loro a decidere chi entra e chi e no. Un mondo apparentemente impenetrabile al cambiamento, dove sempre più spesso si accede...

