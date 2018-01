Le app Android sbarcano su Windows 10 grazie a MechDome

Un’analisi sulle migliori applicazioni Android gratis sfornate il 25 gennaio : Arrivano novità interessanti oggi 25 gennaio per tutti coloro che stanno cercando opportunità nell'ambito delle migliori applicazioni Android gratis. Come avviene molto spesso di giovedì, all'interno del Play Store possiamo trovare un nuovo elenco di app, giochi ed icon pack che potranno essere scaricati a costo zero, o in ogni caso a condizioni economiche vantaggiose. Un contributo informativo doveroso, dunque, per chi dispone di smartphone ...

Trenìt! : applicazione Android per monitorare tutti i Treni : Trenìt! è una bella Applicazione disponibile per Android che serve per monitorare tutti i Treni in Italia di tutte le compagnie come Trenitalia, Italo, Trenord ed altre Migliore app per Treni su Android: Trenìt! Per chi viaggia molto in treno sicuramente farà piacere che esistete una fantastica Applicazione per Android che vi permetterà di trovare e […]

Wine 3.0 permette di eseguire app Windows su Android : L’ultima versione di Wine, la 3.0, permette di avviare (o quasi) applicazioni Windows anche sul sistema operativo Android Avviare app Windows è possibile su Android con Wine 3.0 Wine, programma famoso per aver permesso l’avvio di app Windows sotto Linux, è a lavoro da diversi anni per integrare la possibilità di avviare applicazioni Windows anche sotto […]

Più di 30 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono 31 tra app e giochi in offerta sul Play Store. E 18 saranno i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per iniziare la settimana? L'articolo Più di 30 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant app : Stando a quanto notato da un utente su Reddit, Google avrebbe introdotto un tasto Prova subito sul Play Store per le Android Instant App. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 5 e Nokia 6 : migliora l’app fotocamera con Android 8.0 Oreo : Con Android 8.0 Oreo sono state introdotte nuove applicazioni fotocamera sia nel Nokia 5 che nel Nokia 6, sostituendo di fatto quelle pre-installate L'articolo Nokia 5 e Nokia 6: migliora l’app fotocamera con Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android : le 5 app più pericolose da cancellare immediatamente Video : Il Play Store di #Android è un pozzo senza fondo. Esistono milioni di applicazioni [Video] e molte sono delle vere e proprie manne dal cielo. Altre, invece, portano solo rogne. Queste ultime, nello specifico sono molto pericolose per la #sicurezza nostra e del telefono che usiamo. Ma come possiamo difenderci da tali applicazioni? O meglio, come possiamo riconoscere quelle malevoli da quelle effettivamente funzionali? Vediamo cinque tipi di app ...

Pulizia Android : le migliori app : Continuiamo il nostro approfondimento sulle migliori applicazioni per la piattaforma Android di Google perché oggi toccheremo un argomento molto a cuore a tanti utenti. Adesso è il momento di approfondire l’argomento relativo a tutte quelle app di Pulizia Android. Prima di proseguire, date anche una lettura a cos’è la memoria cache e come svuotarla in Android: molti dispositivi soffrono ancora di questo problema e trovate tutto ...

Whatsapp supporta ora i canali di notifica su Android 8.0 Oreo : Anche WhatsApp introduce il supporto ai canali di notifica con la versione beta dell'applicazione. In questo modo è possibile decidere quali notifiche visualizzare, quali nascondere, quali suoni di notifica riprodurre per dieci diverse tipologie di evento. È inoltre possibile passare da una chiamata audio a una video istantaneamente. L'articolo WhatsApp supporta ora i canali di notifica su Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta ...

Le app Android gratis del giorno : Sul Google Play Store molti sviluppatori rendono gratuite numerose applicazioni normalmente a pagamento. In questo articolo, dunque, vi mostreremo ogni giorno quali applicazioni sono disponibili al download gratuitamente App Android gratis A seguire abbiamo raccolto tutte le applicazioni disponibile per oggi gratuitamente suddivise per macro aree. Applicazioni Qui di seguito trovate le app generiche gratis per oggi: Gif Me! Camera ...

Whatsapp Business sbarca solo su Android in 5 paesi - Italia inclusa - : Il servizio di messaggistica per aziende sarà poi reso disponibile in altri mercati nel mondo durante le prossime settimane. è disponibile su Google Play a questo indirizzo . Si attende ancora la ...

Whatsapp Business finalmente sul Play Store Android Video : L’attesa è finita e dopo essere stata a disposizione solamente dei cosiddetti «beta tester» ora l’app WhatsApp Business [Video] è a disposizione di tutti sul Play Store di Android mentre si dovra' attendere ancora un po’ per vederlo disponibile anche nella vetrina iOS di Apple. La pubblicazione è di poche ore fa, ma ciò che è certo è che oggi è disponibile la prima versione per aziende del servizio di messaggistica più diffuso e conosciuto al ...

