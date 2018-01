Lazio - Parisi è il candidato del centrodestra : "Oggi ho ricevuto l'invito dai leader del centrodestra a candidarmi come Governatore della Regione Lazio". Lo scrive su Facebook il leader di Epi, Stefano Parisi , accettando la candidatura. " Si è ...

Parisi sarà il candidato del centrodestra nel Lazio. Ritirate le liste del suo movimento 'Energie per l'Italia' : Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia ed ex sfidante di Beppe Sala alle ultime amministrative a Milano, sarà il candidato presidente alla Regione Lazio per il centrodestra. "Oggi ho ricevuto ...

Parisi : “Sarò il candidato governatore del centrodestra nel Lazio” : Parisi: “Sarò il candidato governatore del centrodestra nel Lazio” Parisi: “Sarò il candidato governatore del centrodestra nel Lazio” Continua a leggere L'articolo Parisi: “Sarò il candidato governatore del centrodestra nel Lazio” sembra essere il primo su NewsGo.

Lazio - Parisi candidato centrodestra : 14.00 Stefano Parisi comunica di avere ricevuto e accettato l'invito a candidarsi con il centrodestra alla Regione Lazio. Su Facebook Parisi parla di "lunga discussione" all'interno di Epi. "Abbiamo deciso di accettare perché siamo un partito nuovo, costruito in solo un an no di lavoro. Dobbiamo consolidare la nostra presenza in tutta Italia, nelle comunità, nei territori". Parisi parla di progetto di lungo periodo - regionali ora e in ...

Lazio - Parisi : Accetto candidatura centrodestra a Governatore : 'E' stata una scelta difficile'scrive Parisi su Fb. Stamattina la riunione ad Arcorre, Berlusconi ha dato il via libera

Parisi : 'Sarò il candidato governatore del centrodestra nel Lazio' : Stefano Parisi ha accettato di candidarsi alla carica di governatore del Lazio per il centrodestra. Ad annunciarlo è lo stesso Parisi, che su Facebook dice di aver "ricevuto l'invito dai leader del ...

Il centrodestra trova la quadra. Parisi : Candidato per il Lazio : Alla fine il centrodestra ha trovato la quadra: sarà Stefano Parisi il Candidato governatore del Lazio per le elezioni Regionali del 4 marzo. Dopo giorni di trattative, il nome del leader di Energie per l'Italia era trapelato come certo dal vertice di Arcore. Soprattutto dopo che Giorgia Meloni aveva anticipato la scelta di "un Candidato che allargherà di molto il perimetro della coalizione" per "rispondere a ...

Stefano Parisi candidato presidente nel Lazio per il centrodestra : Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia ed ex sfidante di Beppe Sala alle ultime amministrative a Milano, sarà il candidato presidente alla Regione Lazio per il centrodestra. "Oggi ho ricevuto l'invito dai leader del centrodestra a candidarmi come Governatore della Regione Lazio - scrive su Facebook -. Come molti di voi sanno, su questa ipotesi già circolata nei giorni scorsi abbiamo avuto una lunga discussione all'interno ...

Lazio - Parisi è il candidato del centrodestra : Ogni giorno sembrava il giorno giusto, nel centrodestra, per la nomina del candidato governatore del Lazio. Poi invece... Ma adesso è finalmente fatta. Dopo due giorni di conclave dei big azzurri alla ...

È ancora stallo sul candidato per il Lazio Parisi resta in pole - l'incognita Pirozzi : Roma - Non arriva, l'atteso annuncio sul candidato-governatore del Lazio per il centrodestra. La situazione è bloccata: Stefano Parisi rimarrebbe in pole position, con l'assenso dei tre leader, ma i rischi legati al «disturbatore» Sergio Pirozzi, deciso a non fare un passo indietro, impedirebbero per ora l'investitura. Una possibile spaccatura nell'elettorato, si sa, avvantaggerebbe gli avversari, in testa ...

Lazio : Meloni - nessun veto su Rampelli - Parisi può essere buona scelta : Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Non c'è nessun veto dagli alleati di coalizione su Fabio Rampelli" come candidato presidente alla Regione Lazio. Lo ha affermato Giorgia Meloni, ospite su Rtl 102.5. della trasmissione 'No stop news'. "Non li accetterei comunque -ha aggiunto- e io stessa non metterei vet

Regione Lazio - avanza la candidatura di Parisi : lui chiede garanzie sul progetto di Energie : Silvio Berlusconi ha preso in mano la matassa Lazio che resta ingarbugliata ma oggi dovrebbe finalmente risolversi la questione della candidatura del centrodestra alla presidenza regionale. Stefano ...

E per il Lazio adesso spunta la carta Parisi Vertice ad Arcore per trovare la quadra : Roma Una carica d'Energia per uscire dallo stallo nel Lazio. Dal mazzo di una complicatissima partita per le candidature alle Regionali, ecco venir fuori il jolly, messo sul tavolo da Ignazio La Russa nelle vesti di mediatore e in prima istanza «benedetto» anche dall'azzurro Antonio Tajani e dal leader leghista Matteo Salvini. Così Stefano Parisi, da aspirante sindaco di Milano battuto per un pelo da Sala, è ...

Nel Lazio scende in campo Parisi. Centrodestra in confusione totale : Potrebbe essere Stefano Parisi la soluzione dei problemi del Centrodestra nel Lazio. Potrebbe essere infatti il leader di Energie per l'Italia - già candidato sindaco di Milano nel 2016 quando fu ...