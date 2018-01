L' Africa è il futuro dell’Europa Elezioni | torna Cécile Kyenge Settimana

Rugby - Test Match 2017 – Conor O’Shea : “SudAfrica superiore - orgoglioso del gruppo”. Sergio Parisse : “Mai mollato - contento dei giovani - fiducioso per il futuro” : L’Italia è stata sconfitta dal Sudafrica per 6-35 nell’ultimo Test Match di novembre. A Padova gli azzurri sono crollati sotto i colpi degli Springboks che hanno piazzato cinque mete, ma i ragazzi di Conor O’Shea non hanno mai mollato e al termine della partita i giudizi sono estremamente positive. Queste le dichiarazioni rilasciate a Dmax: Conor O’SHEA: “Loro sono meglio di noi, specialmente fisicamente. In questo ...