La video sorveglianza svela le cause della morte del 16enne scomparso a Napoli

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Un'intera città in apprensione e con la speranza che da un momento all'altro il sedicenne, Ciro Ascione, avrebbe finalmente fatto rientro nella sua casa ad Arzano, cittadina del napoletano. Purtroppo dopo tre giorni di agonia arrivò il tragico epilogo che ha decretato il ritrovamento del corpo senza vita del giovane partenopeo. Ascione era stato ritrovato senza vita lungo i binari del treno e proprio per questo motivo in tanti avevano pensato ad un possibile ed insano gesto, dovuto da un'eventuale stato depressivo. La notizia in merito al possibile gesto folle da parte del ragazzo fu subito smentita e le indagini avevano condotto verso una diversa strada. Ihanno ripreso tutto Subito dopo aver accertato che Ciro Ascione non avesse compiuto un eventuale gesto folle, il primo pensiero fu quello che il sedicennefosse stato ...