La Dinamo Mosca rescinde con Pogrebnyak | si era dato malato per vedere Juve-Inter

Pallanuoto - Champions League 2018 : Dinamo Mosca-Brescia 9-9. I lombardi strappano un punto in Russia - ma quanti rimpianti! : Uno spot per la Pallanuoto : l’emozionante partita tra Dinamo Mosca e Brescia, che ha aperto il sesto turno della Champions League di Pallanuoto maschile, si è conclusa sul 9-9. Gara che ha vissuto sul filo dell’equilibrio per tre quarti, poi nell’ultima frazione è successo di tutto: a metà tempo allungo sul +2 dei russi che poteva decidere la gara, ma gli italiani hanno suonato la carica portandosi addirittura in vantaggio, ...

Inganna la Dinamo Mosca per vedere... Juventus-Inter - Pogrebnyak rischia il licenziamento : Troppo forte l'amore per la Juventus per non assistere ad un big match come quello con l'Inter. Avrà pensato senza dubbio così Pavel Pogrebnyak, attaccante della Dinamo Mosca che adesso rischia il ...