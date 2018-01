La Curva del Bologna dedicata a Weisz

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : chiusa la Curva dell’Atalanta - stop per 4 calciatori : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie ...

Juventus - la protesta ultras contro la chiusura della Curva sud : Juventus, la protesta ultras contro la chiusura della curva sud Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus- Come recita l’edizione online della Gazzetta dello Sport, “nonostante l’assoluzione del presidente Andrea Agnelli, la Corte d’Appello ha respinto il ricorso della Juventus. Confermata quindi la chiusura del settore Sud ...

Tifosi della Juve contro la chiusura della Curva Sud : pronta la class action : TORINO - La Corte Federale D'Appello, pur assolvendo il presidente Andrea Agnelli, ha respinto il ricorso della Juventus e confermato la chiusura della 'Curva Sud' dell'Allianz Stadium per il match ...

Roma - un ultras della Curva Sud scrive a Pallotta : 'Un presidente come te non lo vogliamo' : Le dichiarazioni di James Pallotta non sono andate giù ai tifosi della Roma. Giovedì scorso il presidente giallorosso è intervenuto al convegno 'Leaders in Sport' a Londra e ha parlato di scanner facciali all'ingresso del futuro stadio di Tor di Valle, aggiungendo che nell'attuale Olimpico sono presenti ' telecamere ad alta definizione per iniziare a ...

Pallotta fa discutere - “al Sud problemi di sicurezza” - tifosi furiosi : “e gli episodi di San Siro - Bentegodi e Curva della Juventus?” : La Roma non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Di Francesco è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ma a fare discutere sono anche e sopratutto le situazioni fuori dal campo. In particolar modo il caso Nainggolan che non è stato convocato per l’ultima partita ma anche alcune dichiarazioni di Di Francesco che ha allontanato l’obiettivo scudetto e quella di Monchi che ha parlato di mancata ...

Corsa salvezza - le rivali del Benevento devono aver paura di quell’urlo sotto la Curva [VIDEO] : Il Benevento adesso fa paura. Se sino a pochi giorni fa veniva considerato spacciato, adesso qualcosa sembra essere cambiato nella squadra di De Zerbi. Oggi è giunta la seconda vittoria per la neopromossa, una vittoria arrivata a seguito di una rimonta contro la Sampdoria grazie sopratutto ad uno splendido Coda autore di due reti ed un assist per Brignola. I punti in classifica sono 7, “solo” 6 in meno del Verona ed 8 in meno di Spal ...

CORI RAZZISTI A MATUIDI / Curva del Verona turno con la condizionale nelle decisioni del Giudice Sportivo : CORI RAZZISTI a MATUIDI, Curva dell'Hellas Verona turno con la condizionale nelle decisioni del Giudice Sportivo dopo gli ululati nei confronti del centrocampista francese della Juventus.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 19:18:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : Curva Sud del Verona squalifica per cori razzisti contro Matuidi. Sanzione con la condizionale : Il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea ha inflitto un turno di squalifica con la condizionale alla Curva Sud del Verona a causa dei cori razzisti contro Matuidi durante la sfida alla Juventus di sabato scorso. L’esecuzione della Sanzione è sospesa per un anno, se durante questo periodo sarà commessa un’analoga violazione allora si procederà con uno o più turni interni con quel settore vuoto e un’ammenda di 20mila ...

Giudice sportivo - una giornata di squalifica - con pena sospesa - alla Curva del Verona : ROMA - Una giornata di squalifica - sospesa con condizionale per un anno - alla curva Sud del Verona : lo ha deciso il Giudice sportivo a seguito dei 'di cori espressione di discriminazione razziale, ...

Serie A - cori a Matuidi : Curva del Verona sospesa un turno con la condizionale : Una giornata di squalifica - sospesa con condizionale per un anno - alla curva Sud del Verona: lo ha deciso il giudice sportivo a seguito dei 'di cori espressione di discriminazione razziale, durati ...

Serie A - cori contro Matuidi : Curva Sud del Verona chiusa un turno : "Espressione di discriminazione razziale": club multato di 20mila euro. Fermati un turno Miangue, Masina e Mora

Cori razzisti contro Matuidi - una giornata alla Curva del Verona : ROMA - Una giornata di squalifica - sanzione sospesa con condizionale per un anno - alla curva Sud del Verona : lo ha deciso il giudice sportivo a seguito dei 'Cori di espressione di discriminazione ...

Tragedia in Perù - bus speronato precipita dalla scogliera sulla Curva del Diavolo : 48 i morti : E’ fermo a 48 morti il bilancio di un incidente, avvenuto lungo l’autostrada Panamericana Norte a 75 chilometri da Lima, in Perù, dove un autobus è precipitato in una scarpata di un centinaio di metri dopo essersi scontrato con un camion. Sei persone sono rimaste illese, mentre cinque feriti sono stati ricoverati nell’ospedale della città di Callao. L’incidente è avvenuto in un punto tristemente noto come “la curva del ...

Perù - bus precipita in un burrone nella Curva del Diavolo : almeno 48 morti : È salito ad almeno 48 morti il bilancio del tragico incidente stradale occorso in Perù, dove un autobus è precipitato in un burrone. Altre sei persone sono rimaste illese, mentre cinque feriti sono stati ricoverati nell'ospedale della città di Callao. L'incidente è avvenuto lungo l'autostrada Panamericana Norte, in un punto tristemente noto come "la Curva del Diavolo", 75 chilometri a nord di Lima. Secondo le ...