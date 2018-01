La Champions torna in Rai | in chiaro la miglior gara del mercoledì

La Champions torna in Rai : Le nuove acquisizioni sportive si aggiungono al gia' ricco portafoglio di Rai Sport che, oltre ai prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali in Corea del Sud, vede il Servizio pubblico ...

Basket - Champions League 2018 : Avellino e Capo d’Orlando sconfitte - torna al successo Sassari : Tre italiane impegnate, questa sera, nel 12esimo turno della Champions League di Basket 2017-2018. La prima fase a gironi è ormai agli sgoccioli e questi ultimi match sono essenziali per definire chi passerà il turno e chi, invece, non accederà alla seconda fase. Vediamo come si sono comportate le squadre italiane. Sconfitta che fa male alla Sidigas Avellino, maturata contro il CEZ Nymburk, Capolista del gruppo D. Gli irpini, vincendo, avrebbero ...

Volley - Champions League 2018 – Trento show contro l’Arkas Izmir - fuga verso gli ottavi di finale. Vettori torna a splendere : Colpaccio di Trento nella Champions League 2018 di Volley maschile: i dolomitici hanno sconfitto l’Arkas Izmir con un netto 3-0 (25-22; 26-24; 25-17) e hanno così infilato il secondo successo nella massima competizione continentale, facendo un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno prontamente rialzato la testa dopo la batosta subita contro Civitanova in campionato e rafforzano ...

La Briantea84 torna in campo. Scudetto e Champions nel mirino : Un match nella capitale che si preannuncia delicato, mentre Santo Stefano Sport e Deco Amicacci Giulianova sono impegnate, rispettivamente, contro i fanalini di coda Polisportiva Nordest ...

Juventus - un pericolo in più per gli ottavi di Champions : torna Lamela nella lista del Tottenham : La Juventus dovrà fare attenzione a un elemento in più in vista degli ottavi di Champions: Erik Lamela. L'argentino ha infatti recuperato dall'infortunio all'anca che lo ha tenuto fuori dai campi per ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova ruggisce col Roeselare e torna alla vittoria : Civitanova ha sconfitto il Knack Roeselare per 3-0 (25-22; 26-24; 25-22) ed ha così vinto la prima partita nella Champions League 2017-2018 di Volley maschile. La Lube, dopo il secondo posto conquistato al Mondiale, è tornata in campo di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum ed ha avuto la meglio sulla formazione belga, soffrendo comunque in alcuni frangenti. Tre punti fondamentali dopo il ko patito al tie-break con Perugia, che ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova torna in campo dopo il Mondiale! Sfida da vincere col Roeselare : Civitanova torna subito in campo dopo aver perso la Finale del Mondiale per Club. I Campioni d’Italia devono subito rialzarsi dalla delusione di Cracovia e cercheranno di tornare al successo in Champions League: incombe l’impegno contro il Knack Roeselare (ore 20.00, diretta tv su Fox Sports), avversario assolutamente alla portata da sconfiggere a tutti i costi per conquistare la prima vittoria stagionale nella massima competizione ...

Volley - Champions League 2018 – Trento e Perugia tornano in campo : trasferte con ZAKSA e Fenerbahce! : Oggi riparte la Champions League 2018 di Volley maschile con la seconda giornata della fase a gironi. Impegnate due squadre italiane a caccia di vittorie per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. Torna in campo Trento che, dopo aver vinto con il Noliko Maaseik, sarà impegnata ancora in trasferta sul campo dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (ore 20.30, diretta tv su Fox Sports). I Campioni di Polonia, allenati da Andrea Gardini, sono ...

Basket - Champions League 2017-2018 : Capo d’Orlando batte il Gaziantep e torna a sognare : Dopo cinque sconfitte consecutive, la SikeliArchivi Capo d’Orlando ha trovato il secondo successo in tre partite nella fase a gironi della Champions League di Basket 2017-2018: la squadra siciliana questa sera si è imposta per 83-57 contro il Gaziantep, squadra turca che alla vigilia era appena davanti all’Orlandina nella classifica del girone B, nel match valido per l’ottavo turno. Il match, per Capo d’Orlando, si è ...

Diretta / Enisey Sassari info streaming video e tv : orario. Torna Stipcevic? (basket Champions League) : Diretta Enisey Sassari: info streaming video e tv, orario e risultato live. La Dinamo vola in Siberia per affrontare Krasnoyarsk nella settima giornata del girone A di Champions League(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 10:52:00 GMT)

Messi : "Inter e Milan - tornate in Champions. City e Psg le più forti" : "Il calcio italiano negli ultimi anni non è più lo stesso. E credo che questo abbia a che fare non solo con la non qualificazione al Mondiale. Per esempio due grandi della Serie A come Milan e Inter ...

Messi ‘snobba’ Roma e Napoli : “In Champions devono tornare Inter e Milan” - poi parla del futuro : Lionel Messi è stato premiato con la scarpa d’oro 2016/2017. A margine della premiazione, l’argentino ha rilasciato una lunga Intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui ha toccato diversi temi anche riguardanti il calcio italiano. In particolare, la ‘Pulce’ ha fatto capire che vorrebbe rivedere in Champions Inter e Milan: “Il calcio italiano negli ultimi anni non è più lo stesso. E credo ...

Messi 'chiama' Inter e Milan : 'Devono tornare in Champions League' : Lunga Intervista a 'La Gazzetta dello Sport' per Lionel Messi che, a margine della consegna della Scarpa d'Oro, tra gli altri temi affronta anche quello relativo alla mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali . "Il calcio ...