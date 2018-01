La Champions League torna in Rai dopo sei anni

DIRETTA / Novara Prostejov (risultato finale 3-1) : la Igor lascia un set ma vince! (Champions league) : DIRETTA Novara Prostejov: risultato finale 3-1. I parziali di 25-12, 25-13, 22-25, 25-14 lanciano la Igor Gorgonzola alla vittoria e al secondo posto nel girone di Champions League(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:06:00 GMT)

Volley femminile - Champions League 2018 – Conegliano firma l’impresa a Istanbul! Sconfitto il Fenerbahce - rimonta dallo 0-2 : Impresa superlativa di Conegliano nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere, sotto 2-0 nella fornace del Burhan Felek Voleybol Salonu, hanno realizzato una rimonta pazzesca e hanno Sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-2 (21-25; 25-27; 25-15; 25-17; 15-10). Le ragazze di coach Santarelli hanno così infilato il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale e rafforzano il primo posto in ...

Champions League ed Europei 2020 : il calcio che conta diventa un affare tra Sky e Rai : Champions League Si registrano importanti cambiamenti nella partita dei diritti tv. Se è vero che i Mondiali in Russia si vedranno sui canali Mediaset, dalla prossima stagione il calcio europeo, tra coppe e tornei per nazionali, sarà un affare tra Sky e Rai. La pay tv, oltre ad essersi assicurata la Champions League, trasmetterà interamente anche gli Europei 2020. E la tv di Stato, che si conferma in prima linea per le partite dell’Italia, ...

Formula 1 a Sky - Champions League in chiaro alla Rai/ Le novità in tv per lo sport del 2018 : i motori su Tv8 : Champions League 2018-2019: torna in chiaro sulla Rai, accordo ufficiale con Sky per una partita al mercoledì con una squadra italiana in campo. Tutti gli altri accordi per lo sport in tv(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 19:23:00 GMT)

La Champions League torna sulla Rai : Che però con l'introduzione della Pay-Tv, delle emittenti satellitari, del web e dello streaming si è un po' perso con gli anni, andando quasi a scomparire e uscendo definitivamente dal palinsesto ...

