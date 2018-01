La caffeina è un vero toccasana per la salute | è la sostanza più antiossidante esistente

: La #caffeina non è considerata uno #psicofarmaco, vero? - ClaraCalavita : La #caffeina non è considerata uno #psicofarmaco, vero? -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Secondo uno studio della Harvard School of Public Health, il consumo quotidiano di 3 massimo 5 tazzine di caffè riduce del 15% le possibilità di morte prematura e la possibilità di contrarre malattie cardiache, epatiche e diabete di tipo 2. Il caffè è considerato une proprioper la, anche in considerazione del fatto che recenti dati diffusi in ambito cardiologico affermano che il caffè è lapiùpresente in natura. Laè un alcaloide naturale presente nelle foglie, nei semi e nei frutti di molte piante (caffè, tè, cacao, guaranà, mate e almeno 60 vegetali). Ovviamente come ogni cosa va consumata con moderazione, in quanto un consumo eccessivo di caffè ci espone a diversi rischi. Il suo effetto stimolante provoca l’aumento della produzione dei succhi gastrici e non è indicato per chi soffre di gastrite, ulcera o reflusso ...