La Bce non cambia la forward guidance Draghi | Tassi bassi a lungo

Bce - lettera Draghi : QE - da acquisti bond variazioni forex non statisticamente importanti : Mario Draghi gioca d'anticipo e in una lettera che viene pubblicata proprio stamattina, dice la sua sul rapporto che esiste tra gli acquisti di bond da parte della Bce nell'ambito del piano di ...

Bce : Draghi non si lancerà in strenua difesa dell'euro (analisti) : Domani l'attenzione dei mercati sarà rivolta alla prima riunione del 2018 della Banca centrale europea (Bce). Gli operatori, come spesso accade, saranno alla finestra ad attende le dichiarazioni del ...

Fmi - Lagarde : surplus commerciale tedesco non giustificato. Sì Qe Bce - ma non può durare per sempre : L'attuale livello del surplus commerciale della Germania non è giustificato. E' il monito arrivato da Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale.

La Bce ai banchieri "Sui crediti deteriorati non cambiamo linea" : Nouy (Vigilanza) conferma le nuove regole. Gli istituti italiani sperano nella Commissione Ue Il documento di indirizzo della Banca centrale europea sui tempi per lo smaltimento dei nuovi crediti ...

L'euro ritraccia dopo rally. Nowotny (Bce) : "un eccessivo apprezzamento non è utile per l'Eurozona" : Oggi Ewald Nowotny , Governatore della Banca Centrale austriaca ed esponente di primo piano della BCE, ha dichiarato che il recente apprezzamento della moneta unica non è d'aiuto all'economia europea ...

"Per la Borsa 2018 positivo ma la Bce non basterà più" : La realtà è che, per i portafogli internazionali, noi siamo visti un po' come un mercato residuale e ciò a causa del macigno del debito pubblico e della cronica instabilità politica. Le elezioni ...

Per la Borsa 2018 positivo ma la Bce non basterà più : L'inizio del nuovo anno in Piazza Affari è stato scoppiettante. Andrà avanti così? Cosa si aspetta Gianni Ferrari, consulente finanziario, già direttore investimenti di banche e sim, per questo 2018?«Il sillogismo aristotelico delle Borse dice che choc a parte esse salgono se le aziende quotate producono utili, se i tassi di interesse a cui attualizzare questi utili sono bassi e se è presente molta liquidità nel sistema. Siccome ...

Bitcoin - Nowotny (Bce) : "stop a anonimato - introdurre IVA" : (Teleborsa) - Regolamentare i Bitcoin , ponendo fine all'anonimato delle transazioni e introducendo un'imposta sul valore aggiunto . La richiesta giunge da Ewald Nowotny , Governatore della Banca ...

Bce : Unimpresa - Governo non ha fornito stimoli a economia italiana : 'Il Governo di Paolo Gentiloni non ha fornito all'economia italiana gli opportuni stimoli volti a incrementare ripresa e crescita. Quegli stimoli che Unimpresa chiede da tempo e che oggi sono stati

