La BCE conferma i tassi di interesse invariati. QE fino a settembre 2018

BCE conferma tassi e linee guida politica monetaria - come da attese : come ampiamente previsto dagli analisti il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha conferma to i tassi di riferimento, lasciandoli agli attuali livelli minimi storici, ed ha reiterato l'...

BCE conferma tassi a zero e Qe acquisti titoli fino a settembre : Roma, 25 gen. (askanews) Come ampiamente atteso la Banca centrale europea ha confermato a zero il principale tasso di interesse dell'area euro, assieme al proseguimento fino a settembre del programma ...