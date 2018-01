Juventus | Benatia Il difensore marocchino | ecco quando è cambiata la mia stagione

Juventus - BENATIA/ Il difensore marocchino : dobbiamo battere il Tottenham che è una squadra di grande qualità : JUVENTUS, BENATIA: il difensore marocchino parla di Gonzalo Higuain sottolineando che il Pipita segna meno da quando è arrivato a Torino, ma vince i titoli grazie a Massimiliano Allegri.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 19:19:00 GMT)

Juventus - Benatia : 'Higuain? Quando ha segnato 36 gol non ha vinto nulla' : Lui ha capito che qui alla Juve magari fa 20 gol ma vince i titoli, dall'altra parte ne ha fatti 36 in un anno ma non ha vinto niente - dice il difensore marocchino a Premium Sport -. E questo fa la ...

Juventus-Genoa - Benatia fa felice un tifoso speciale : TORINO - Medhi Benatia protagonista non solo dentro il campo. In occasione della partita di ieri sera contro il Genoa (poi vinta da Allegri per 1-0) il difensore della Juventus ha accolto un tifoso ...

PAGELLE / Juventus-Genoa (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Benatia la solita sicurezza (Serie A) : PAGELLE Juventus Genoa (1-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. Ai bianconeri basta un gol di Douglas Costa per superare il Grifone: ottima partita del brasiliano e di Benatia(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:37:00 GMT)

Probabili formazioni / Juventus Genoa : diretta tv - orario - notizie live. Benatia ancora titolare (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Genoa: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano all'Allianz Stadium per la ventunesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:49:00 GMT)

Juventus : Benatia - Pjanic e Matuidi si allenano con un coach d'eccezione : DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Ha fatto sudare sportivi di ogni genere, oltre che attori. coach Meddy Dubai, così si fa chiamare, in questi giorni ha tre juventini tra le mani. Benatia , Pjanic e ...

Verona-Juventus - le pagelle bianconere : Benatia ok - Higuain è altruista : SZCZESNY - voto: 6 Infilzato al primo tiro nello specchio: graffio su una serata di relax. LICHTSTEINER - voto: 6,5 Riproposto sulla corsia destra, ha poco lavoro in difesa e buoni spazi per le ...

Benatia : 'io non sono Bonucci! La Juventus vincerà. Dybala? In allenamento...' : Il difensore bianconero, protagonista anche ieri sera nel corso della gara vinta dalla Juventus sul campo dell'Hellas Verona, ha parlato alla Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi. Queste le ...

VIDEO/ Verona Juventus (1-3) : parla Benatia. Highlights e gol della partita (Serie A 19^ giornata) : VIDEO Verona Juventus (1-3): Highlights e gol della partita di Serie A valida per la 19^ giornata, le immagini salienti del match allo stadio Bentegodi.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:36:00 GMT)

Verona-Juventus - le pagelle di CM : Benatia super - Matuidi croce e delizia : MANDZUKIC 5.5: torna esterno puro, lotta e si sacrifica come se fosse sempre la cosa più normale del mondo. Però, davanti, non si vede quasi mai (82' MARCHISIO ng ). HIGUAIN 6: notte da tiro al ...

Juventus - Benatia : “Quattro squadre per lo scudetto - ma saremo davanti” : Juventus, Benatia: “Quattro squadre per lo scudetto, ma saremo davanti” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benatia – “saremo in tre, quattro squadre a giocarci lo scudetto, ma sono convinto che a marzo o aprile, quando arriveranno le partite che contano, la Juve sarà davanti”. Lo dice il difensore bianconero Medhi Benatia parlando ...