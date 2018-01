J-Ax a 90 Special su una Ritmo Cabrio torna al rap con una sfida a suon di rime e

Bitcoin & C : minaccia o nuova opportunità? A Perugia il 1° febbraio una tavola rotonda e un workshop Specialistico : ... e dalla professoressa Gianna Figà Talamanca del Dipartimento di Economia. L'evento vedrà la presenza dei principali attori scientifici e tecnologici, sul piano sia nazionale sia internazionale, che ...

Muore a 12 anni in ospedale - una Specializzanda poteva salvarla ma fu zittita : In questa tragica storia di malasanità c'è un po' di tutto: farmaci scaduti, scarsa attenzione, una giovane specializzanda che capisce come deve essere curata la malata, ma nessuno la vuole ascoltare. ...

'90 Special - Che ne sanno i 2000' stasera in tv - il programma (sfortunato) sulle tendenze degli anni '90 : Un altro appuntamento questa sera 24 gennaio su Italia1 con la trasmissione televisiva condotta da Nicola Savino '90 Special - Che ne sanno i 2000' . Tra flop e polemiche. FOLP E POLEMICHE Nonostante ...

Taylor Swift ha reso ancora più Speciale il matrimonio di una fan : Per Taylor Swift niente conta più dei suoi fan e lo ha dimostrato ancora una volta! Dopo aver aiutato una fan incinta e rimasta senza casa alla fine dello scorso anno, la cantante questa volta ha mandato una sorpresa a una Swiftie per il suo matrimonio: ti raccontiamo tutto nel video. [arc id=”b32354b8-e97f-4956-a793-b1cd4514d621″] Taylor Swift ha da poco pubblicato il nuovo video “End Game“: lo puoi vedere, così come ...

'Incinta!'. A festeggiare sarà una famiglia molto Speciale : La showgirl spagnola - tra le più amate e seguite negli Anni Novanta e Duemila - ha lasciato il mondo della televisione per dedicarsi ai cavalli. Dopo il matrimonio finito con Mastrota e la relazione ...

Un eccezionale evento astronomico : arriva la “Superluna blu di sangue” - ecco perché è Speciale e imperdibile : Il 31 gennaio 2018 si verificherà un evento astronomico eccezionale, una “tripletta lunare“: la NASA ha dedicato un approfondimento all’eclissi che si verificherà a fine mese e che interesserà il nostro satellite: “Se vivete nella parte occidentale del Nord America, in Alaska, nelle Hawaii,” spiega l’Agenzia spaziale statunitense, è in programma “una tripletta lunare: una Superluna blu di sangue prima ...

Caldara : “Quella contro il Napoli è sempre una partita Speciale” : Domenica, alle ore 12.30, Atalanta e Napoli si affronteranno per la terza e ultima volta in stagione. La squadra di Gasperini, che ha eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia, si potrebbe riconfermare la bestia nera per gli azzurri di Sarri. Lo sa bene il capitano Marek Hamsik che ha caricato i suoi pur non sapendo […] L'articolo Caldara: “Quella contro il Napoli è sempre una partita speciale” proviene da ultimecalcioNapoli.it.

MARIA GIOVANNA ELMI - IL SECONDO MATRIMONIO/ "Mio marito Gabriele Massarutto è una persona Speciale" : MARIA GIOVANNA ELMI, ospite de La Vita in Diretta, rivela i dettagli inediti del suo SECONDO MATRIMONIO con Gabriele Massarutto, avvenuto il 13 dicembre 1993, a 53 anni, a Tarvisio(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 17:39:00 GMT)

Diesel e Milan sempre più uniti : ecco una collezione Speciale per i tifosi rossoneri : La collaborazione tra Milan e Diesel, diventata fashion partner della società di via Aldo Rossi poco più di un anno fa, si fa sempre più forte. Il celebre brand ha infatti deciso di lanciare una nuova special collection denominata “Diesel x AC Milan” dedicata proprio ai tifosi rossoneri e già disponibile in tutti gli store […] L'articolo Diesel e Milan sempre più uniti: ecco una collezione speciale per i tifosi rossoneri è ...

C'è Posta per Te - Alessio Uva e Noemi dopo la partecipazione fanno una richiesta Speciale a Maria De Filippi : Sarà stato il grande successo ottenuto a C'è Posta per te a far balenare nella mente di Alessio Uva la possibilità di lanciare una richiesta a Maria De Filippi? La coppia formata da Alessio e Noemi ...

Stefano De Martino prima di partire per l'Isola : una chiamata Speciale : Sia in tv che ai vari giornali di cronaca rosa, l'ex marito di Belen Rodriguez si è dichiarato ancora non innamorato. …

Stefano De Martino prima di partire per l’Isola : una chiamata Speciale : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: chiamata speciale prima della partenza per l’Isola dei Famosi Stefano De Martino ha dichiarato di essere single. Quella con Gilda Ambrosio è solo una semplice e bellissima amicizia. Sia in tv che ai vari giornali di cronaca rosa, l’ex marito di Belen Rodriguez si è dichiarato ancora non innamorato. […] L'articolo Stefano De Martino prima di partire per l’Isola: una chiamata speciale ...

Benji e Fede a 90 Special omaggiano i mitici Lunapop in 50 Special e ricordano Tira e molla (video) : Benji e Fede a 90 Special conquistano il palco con il più grande successo dei Lunapop, 50 Special. Il duo modenese non può che vivere dei ricordi di quegli anni, dal momento che ne hanno potuti vivere solamente una metà e anche da molto piccoli. La loro presenza in studio è quindi utile per spiegare cosa abbiano rappresentato gli anni 90 sotto il profilo musicale ma anche televisivo, tanto che sono stati chiamati a rievocare il gioco Tira e ...

90 Special - Che ne sanno i 2000/ Nicola Savino pronto all'esordio : "Sarà una grande festa!" : 90 Special, che ne sanno i 2000 debutta su Italia 1, alle 21.10, oggi mercoledì 17 gennaio: Nicola Savino, affiancato da Ivana Mrazova e Katia Follesa riporta in tv gli anni '90.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:52:00 GMT)