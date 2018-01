Isola dei Famosi | Francesca Cipriani accusa un malore e si sente male | subito soccorsa

Francesco Monte/ Bacio con Paola Di Benedetto? L'ex tronista si avvicina a Marco Ferri (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, il flirt nato all'Isola dei Famosi 2018 desta molti sospetti. Il primo Bacio arriverà entro una settimana? Intanto piovono critiche per L'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:58:00 GMT)

Francesca Cipriani/ Video - dialoga con gli uccelli : sta copiando Cristiano Malgioglio? (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani, l'attacco di panico avuto all'Isola dei Famosi 2018 continua a far discutere e Alfonso Signorini sbotta: "Faceva finta, io non ci ho creduto!"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:55:00 GMT)

Isola dei Famosi - Malgioglio attacca la Cipriani : "Ha finto - lo aveva detto" : Sicuramente una dei grandi protagonisti della prima puntata dell 'Isola dei Famosi è stata Francesca Cipriani, la showgirl, infatti, con il suo attacco di panico ha fatto preoccupare parecchio. Ma tra ...

EVA HENGER VS FRANCESCO MONTE/ Chiara Nasti contro l'ex tronista : confronto in diretta (Isola dei Famosi 2018) : Sull'Isola dei Famosi Eva HENGER è arrabiata con FRANCESCO MONTE per la nomination di lunedì scorso. In Honduras Chiara Nasti difende l'attrice, in Italia la famiglia parla di complotto.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:50:00 GMT)

L'Isola dei Famosi : sorprendente attacco a Francesco Monte Video : AlL'Isola dei Famosi arrivano le prime nubi, questo volta però non è colpa del meteo. Se lunedì sera, Eva Henger sembra esserci passata sulla nomination di #Francesco Monte, ad oggi, dopo aver metabolizzato, sembra essere davvero molto nervosa. Difatti, durante il day time, si è lasciata andare, in compagnia della ventenne Chiara Nasti, a forti confessioni. Durante una passeggiata con la fashion blogger e in un confessionale , ha esposto tutti i ...

Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi : lite all’Isola dei Famosi per un cocco : Perché Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi hanno litigato all’Isola dei Famosi? Dopo Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, è scoppiato un altro litigio tra donne sull’Isola dei Famosi. Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi si sono scontrate a causa di un cocco. Secondo quanto ribadito dall’ex tronista di Uomini e Donne, l’attrice non avrebbe diviso equamente il […] L'articolo Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi: lite all’Isola dei ...

FRANCESCO MONTE/ Bacio con Paola Di Benedetto? Giochi e scherzi tra i due... (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE e Paola Di Benedetto, il flirt nato all'Isola dei Famosi 2018 desta molti sospetti. Il primo Bacio arriverà entro una settimana? Intanto piovono critiche per l'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:16:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 / Anticipazioni e news : confronto tra Rosa e Jonathan - l'ex tronista vuole chiarezza : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: Bianca Atzei ha un flirt con Filippo Nardi? Si parlava di Monte ma l'ex tronista pare essersi già consolato tra le braccia di Paola Di Benedetto.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 13:44:00 GMT)

Isola dei Famosi - Eva Henger contro Monte : la frecciatina dell'attrice : È cominciata da pochi giorni, ma l'edizione 2018 de L'Isola dei Famosi è già entrata nel vivo: a conferma di ciò, il day time ha mostrato ai telespettatori di Canale 5 che sono cominciate le prime alleanze, ma anche i primi dissapori. A tal proposito, Eva Henger pare aver preso davvero molto male la nomination fatta da Francesco Monte nei suoi confronti, che ha messo a rischio la sua permanenza in Honduras. L'attrice ha lanciato alcune ...

Isola dei Famosi 2018 - Malgioglio contro Francesca Cipriani : "Il suo attacco di panico finto - lei recita" : Il paroliere, ospite a 'Casa Signorini', accusa la naufraga di aver fatto un show e boccia Daniele Bossari nelle vesti di opinionista.

FRANCESCA CIPRIANI/ Cerca di rompere la noce di cocco “adottata” da Giucas Casella (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI, l'attacco di panico avuto all'Isola dei Famosi 2018 continua a far discutere e Alfonso Signorini sbotta: "Faceva finta, io non ci ho creduto!"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 13:20:00 GMT)

Isola dei Famosi - primi flirt nell'aria e nuovi concorrenti : La bionda dalle curve generose, classe 1990, che ha saputo fare della sua bellezza un trampolino di lancio per la carriera nel mondo dello spettacolo, non è la prima volta che viene accostata al ...

Foto Francesco Monte - altezza e peso : fisico del tronista dell'Isola dei Famosi : Viso da angelo, fisico muscoloso: le Foto di Francesco Monte sono sempre ricercatissime dalle sue fan (vecchie e nuove). L'ex tronista di Uomini e Donne - divenuto famoso grazie al trono di Teresanna Pugliese - ha sempre curato la sua forma fisica, raggiungendo un ottimo livello: non è una montagna di muscoli che risulta esagerata (e quindi brutta), ma altezza e peso si incastrano perfettamente tra di loro e dalle Foto d'apertura si può ben ...

Isola dei Famosi - Elena Morali sbarca in Honduras? : Si è quasi conclusa la prima settimana dell' Isola dei Famosi e lunedì andrà in onda la seconda puntata. Come già annunciato nel corso della confernza stampa di presentazione dell' Isola , durante la ...