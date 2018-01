Isola Dei Famosi 2018 | i primi giorni dei naufraghi | differenze tra Mejor e Peor

FRANCESCA CIPRIANI/ Signorini contro la showgirl - la difesa di Valerio Palmieri (Isola Dei Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI, l'attacco di panico avuto all'Isola dei Famosi 2018 continua a far discutere e Alfonso Signorini sbotta: "Faceva finta, io non ci ho creduto!"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:33:00 GMT)

Isola Dei Famosi 2018 / Anticipazioni e news : Bianca Atzei ha un flirt con Filippo Nardi? I sospetti : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: Bianca Atzei ha un flirt con Filippo Nardi? Si parlava di Monte ma l'ex tronista pare essersi già consolato tra le braccia di Paola Di Benedetto.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:30:00 GMT)

Francesco Monte/ Bacio con Paola Di Benedetto? Eva Henger si scaglia contro di lui (Isola Dei Famosi 2018) : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, il flirt nato all'Isola dei Famosi 2018 desta molti sospetti. Il primo Bacio arriverà entro una settimana? Intanto piovono critiche per l'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 08:51:00 GMT)

Isola Dei Famosi13 - la Henger contro Francesco Monte : volano parole dure Video : L'#Isola dei Famosi 13, iniziata il 22 gennaio con la conduttrice Alessia Marcuzzi e l'inviato Stefano De Martino, al secondo giorno di reality ci riserva delle sorprese inaspettate. Come notato dall'inviato Stefano, questo gruppo di naufraghi è sembrato fin da subito molto compatto e complice. I naufraghi, tra l'altro, hanno anche avuto la possibilita' di conoscersi meglio prima di iniziare la vera e propria Isola, soggiornando in hotel per ...

Isola Dei Famosi : Bianza Atzei dopo Max Biaggi si consola con un altro naufrago Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'#Isola dei Famosi, il reality di Canale 5, che ha appena visto Francesca Cipriani venire attaccata per il suo presunto attacco di panico [Video]. Le ultime novita' rivelano che la cantante Bianca Aztei avrebbe trovato un nuovo amore dopo l'addio di Max Biaggi. Ma andiamo a svelare tutto nel dettaglio, continuando a leggere qui sotto. Isola 2018: per Bianca Aztei flirt con un naufrago? I ...

L'Isola Dei Famosi - notte di fuoco per Francesco con una naufraga : i dettagli Video : Le prime notizie clamorose sui naufraghi de ''L'#isola dei Famosi 2018'' iniziano ad uscire fuori. Infatti, nelle ultime ore sul web ha preso piede la notizia che l'ex tronista di ''Uomini e Donne'' Francesco Monte [Video]avrebbe avuto una notte di passione con la bellissima modella #Paola di Benedetto prima dell'inizio ufficiale del reality. I naufraghi infatti sono stati isolati in una casa sulL'Isola una settimana prima dell'inizio ufficiale ...

Replica Isola Dei famosi 2018 prima puntata su VideoMediaset Video : Oggi, lunedì 22 gennaio, inizia ufficialmente l'#Isola dei famosi 2018. L'attesa prima puntata di stasera andra' in onda in prima serata dopo il tg satirico di Striscia la notizia. A condurre il reality show di Canale 5, per il terzo anno consecutivo, sara' #Alessia Marcuzzi. In studio, nel ruolo di opinionisti, interverranno Mara Venier e Daniele Bossari, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. In Honduras, invece, c'è il nuovo ...

Francesca Cipriani/ Alfonso Signorini sbotta : "Attacco di panico? Faceva finta!" (Isola Dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani, l'attacco di panico avuto all'Isola dei Famosi 2018 continua a far discutere e Alfonso Signorini sbotta: "Faceva finta, io non ci ho creduto!"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 06:17:00 GMT)

Francesco Monte/ Bacio con Paola Di Benedetto? Sospetti per l'ex tronista all'Isola Dei Famosi 2018 : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, il flirt nato all'Isola dei Famosi 2018 desta molti Sospetti. Il primo Bacio arriverà entro una settimana? Intanto piovono critiche per l'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 06:00:00 GMT)

Stefano De Martino/ News : la rivincita degli ex - con Francesco Monte conquista l’Isola Dei famosi 2018 : Stefano De Martino, l'inviato de L'Isola dei famosi 2018 in cerca di rivincita? Il ballerino napoletano fa impazzire le fan e viene premiato anche dal direttore di Canale 5.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 00:31:00 GMT)

Isola Dei Famosi : primo complotto contro una concorrente - cosa stanno facendo Video : L'#Isola dei Famosi è iniziato da poco più di ventiquattro ore ed i nostri naufraghi sono sbarcati sulle loro rispettive isole, quella dei mejor e quella dei pejor. Il primo leader e immune alle nomination di questa nuova edizione è il modello tarantino #Francesco Monte, il quale ha avuto il compito di mandare in nomination un concorrente insieme a Marco Ferri. #Eva Henger è attualmente a rischio eliminazione e la figlia Mercedesz ha deciso di ...

L'Isola Dei Famosi : sorprendente attacco a Francesco Monte : AlL'Isola dei Famosi arrivano le prime nubi, questo volta però non è colpa del meteo. Se lunedì sera, Eva Henger sembra esserci passata sulla nomination di Francesco Monte, ad oggi, dopo aver metabolizzato, sembra essere davvero molto nervosa. Difatti, durante il day time, si è lasciata andare, in compagnia della ventenne Chiara Nasti, a forti confessioni. Durante una passeggiata con la fashion blogger e in un confessionale , ha esposto tutti i ...

Isola Dei Famosi 2018/ Nadia Rinaldi e la confessione a Jonathan : "È una grande ferita!" : Isola dei Famosi 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Intanto Francesco Monte finisce nel mirino di Eva Henger dopo la nomination.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:45:00 GMT)