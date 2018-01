ISOLA DEI FAMOSI 2018 Anticipazioni e news | confronto tra Rosa e Jonathan | l' ex

ISOLA DEI Famosi - Eva Henger contro Monte : la frecciatina dell'attrice : È cominciata da pochi giorni, ma l'edizione 2018 de L'Isola dei Famosi è già entrata nel vivo: a conferma di ciò, il day time ha mostrato ai telespettatori di Canale 5 che sono cominciate le prime alleanze, ma anche i primi dissapori. A tal proposito, Eva Henger pare aver preso davvero molto male la nomination fatta da Francesco Monte nei suoi confronti, che ha messo a rischio la sua permanenza in Honduras. L'attrice ha lanciato alcune ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - Malgioglio contro Francesca Cipriani : "Il suo attacco di panico finto - lei recita" : Il paroliere, ospite a 'Casa Signorini', accusa la naufraga di aver fatto un show e boccia Daniele Bossari nelle vesti di opinionista.

FRANCESCA CIPRIANI/ Cerca di rompere la noce di cocco “adottata” da Giucas Casella (ISOLA DEI Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI, l'attacco di panico avuto all'Isola dei Famosi 2018 continua a far discutere e Alfonso Signorini sbotta: "Faceva finta, io non ci ho creduto!"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 13:20:00 GMT)

ISOLA DEI Famosi - primi flirt nell'aria e nuovi concorrenti : La bionda dalle curve generose, classe 1990, che ha saputo fare della sua bellezza un trampolino di lancio per la carriera nel mondo dello spettacolo, non è la prima volta che viene accostata al ...

Foto Francesco Monte - altezza e peso : fisico del tronista dell'ISOLA DEI Famosi : Viso da angelo, fisico muscoloso: le Foto di Francesco Monte sono sempre ricercatissime dalle sue fan (vecchie e nuove). L'ex tronista di Uomini e Donne - divenuto famoso grazie al trono di Teresanna Pugliese - ha sempre curato la sua forma fisica, raggiungendo un ottimo livello: non è una montagna di muscoli che risulta esagerata (e quindi brutta), ma altezza e peso si incastrano perfettamente tra di loro e dalle Foto d'apertura si può ben ...

ISOLA DEI Famosi - Elena Morali sbarca in Honduras? : Si è quasi conclusa la prima settimana dell' Isola dei Famosi e lunedì andrà in onda la seconda puntata. Come già annunciato nel corso della confernza stampa di presentazione dell' Isola , durante la ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - Alessia Mancini alla Capriotti : «Sei volgare e maleducata». Cecilia : «Cafona - urli come una fruttivendola». Poi scoppia la pace : Cecilia Capriotti e Alessia Mancini Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 Alessia Mancini e Cecilia Capriotti hanno raccontato di aver litigato nei giorni precedenti l’inizio del programma, quelli in cui i naufraghi hanno vissuto nell’ormai famosa “villetta”. Una questione già risolta, come le due hanno avuto modo di confermare in puntata (non si sono nemmeno nominate), ma che ha coinvolto due ...

ISOLA DEI famosi hot - tra baci insospettabili e baci saffici : si alza la temperatura in Honduras [FOTO] : 1/24 ...

Pomeriggio 5/ Ospiti e anticipazioni 25 gennaio : dal treno deragliato all'ISOLA DEI Famosi 2018 : Esclusive di cronaca, Ospiti vip e lo seciale sull'Isola dei Famosi 2018, cosa ci aspetta nella nuova puntata di Pomeriggio 5 del 25 gennaio? Ecco tutti i dettagli sulla diretta(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:04:00 GMT)

Francesco Monte/ Bacio con Paola Di Benedetto? L'ex tronista cambia rotta... (ISOLA DEI Famosi 2018) : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, il flirt nato all'Isola dei Famosi 2018 desta molti sospetti. Il primo Bacio arriverà entro una settimana? Intanto piovono critiche per L'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:53:00 GMT)

ISOLA DEI Famosi 2018 / Anticipazioni e news : il fuoco non si accende ed i naufraghi addentano il polipo crudo : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: Bianca Atzei ha un flirt con Filippo Nardi? Si parlava di Monte ma l'ex tronista pare essersi già consolato tra le braccia di Paola Di Benedetto.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:41:00 GMT)

Francesca Cipriani/ Si fa fare lo shampoo da Eva Henger e Craig Warwick (ISOLA DEI Famosi 2018) : Francesca Cipriani, l'attacco di panico avuto all'Isola dei Famosi 2018 continua a far discutere e Alfonso Signorini sbotta: "Faceva finta, io non ci ho creduto!"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:30:00 GMT)

Chi è Craig Warwick? Biografia - età e vita privata del concorrente dell'ISOLA DEI Famosi 2018 : Chi è Craig Warwick? Il concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ci darà grandi soddisfazioni: è un sensitivo, dice di poter parlare con gli angeli e ha già parlato degli angeli che accompagnano i suoi colleghi naufraghi, vi diremo presto cosa ha detto. Di sicuro è fra i concorrenti che più di tutti attirano la curiosità del pubblico: chi è, di dove è, cosa fa nella vita e quanti anni ha il sensitivo dell'Isola 2018? In questo speciale con ...