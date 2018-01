Isola 13 | Francesco Monte criticato da Eva | ' Tradimento meritato il suo'

Eva Henger vs Francesco Monte/ Massimiliano Caroletti : mandateli al televoto insieme! (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger, concorrente dell'Isola dei Famosi, ha speso parole poco gentili nei riguardi di Francesco Monte, dopo la nomination di quest'ultimo ai suoi danni. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:37:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Eva Henger contro Francesco Monte : 'Cornuto. E te lo meriti' : Eva Henger è infuriata. Nominata da Francesco Monte , concorrente come lei dell' Isola dei famosi , si sfoga davanti alle telecamere. Ce l'ha con l'ex di Cecilia Rodriguez perché l'ha nominato, ...

Isola - tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto notte di passione? Così l'ex tronista si prende la rivincita : Non è una novità il presunto flirt tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Ex tronista lui, e "Madre Natura" accanto a Paolo Bonolis lei, sono sempre più complici. E...

Isola DEI FAMOSI 2018/ Eva Henger e Chiara Nasti contro Francesco Monte : "Cornuto? L'ha meritato!" : ISOLA dei FAMOSI 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Intanto Francesco Monte finisce nel mirino di Eva Henger dopo la nomination.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:28:00 GMT)

EVA HENGER vs FRANCESCO MONTE/ Video : "Se è un cornuto è perché se l'è meritato" (Isola dei Famosi 2018) : Eva HENGER, concorrente dell'Isola dei Famosi, ha speso parole poco gentili nei riguardi di FRANCESCO MONTE, dopo la nomination di quest'ultimo ai suoi danni. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:24:00 GMT)

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO SOLO UN FLIRT?/ Isola dei Famosi 2018 : arriva lo scoop a Pomeriggio 5! : FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO, SOLO un FLIRT? Sull'Isola dei Famosi 2018, scoppia il gossip dopo gli incontri notturni tra l'ex tronista e la splendida modella.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:15:00 GMT)

Isola - Eva Henger contro Francesco Monte : 'Si è meritato le corna di Cecilia - ora capisco perchè' Video : Sull' Isola dei Famosi arrivano le prime nubi e non è colpa del meteo. Se lunedì sera durante la diretta tv Eva Henger sembrava aver preso sportivamente la nomination di Francesco Monte - il Mejor ...

Isola dei Famosi 2018 - giorno 2. Eva Henger contro Francesco Monte : «Cornuto? Se l’è meritato. Comincio a capire perché Cecilia ha scelto un altro» : Eva Henger All’Isola dei Famosi 2018 non si perde tempo, sia sull’Isola del Mejor che sull’Isola del Peor. Tra pescate più o meno fortunate, c’è chi non risparmia velenose accuse. Eva Henger e Chiara Nasti hanno da ridire sul comportamento di Francesco Monte; in particolare, l’ex star a luci rosse dice di stare dalla parte di Cecilia Rodriguez che l’ha lasciato. Isola dei Famosi 2018, giorno 2 | Isola del ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto solo un flirt?/ Foto - Isola dei Famosi 2018 : nuovi avvicinamenti! : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, solo un flirt? Sull'Isola dei Famosi 2018, scoppia il gossip dopo gli incontri notturni tra l'ex tronista e la splendida modella.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:30:00 GMT)

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO SOLO UN FLIRT?/ Isola dei Famosi 2018 - primo incontro d'amore tra i due? : FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO, SOLO un FLIRT? Sull'Isola dei Famosi 2018, scoppia il gossip dopo gli incontri notturni tra l'ex tronista e la splendida modella.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Isola dei Famosi - Francesco Monte e il flirt con Paola Di Benedetto : gli autori ci 'marciano'? : Isola dei Famosi , sono state sufficienti alcune immagini mandate in onda durante il day time a far scatenare i fan di Francesco Monte . A quanto pare Cecilia Rodriguez sembra già dimenticata e il ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto vicinissimi all'Isola dei Famosi 2018 : il video che spiazza : Cosa è successo tra Francesco e Paola all'Isola dei Famosi 2018? Il video dell'avvicinamento di notte sta facendo parecchio chiacchierare sui social network, e qualcuno già spera sia nata una nuova coppia. Altri, invece, consiglierebbero a Monte di aspettare ancora un po' e andarci cauto, sia perché si è lasciato da poco - ma bisogna tenere in considerazione il come è stato lasciato - sia perché è troppo presto per parlare d'amore. Sicuramente è ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto solo un flirt?/ Isola dei Famosi 2018 - la rivalità con Marco Ferri : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, solo un flirt? Sull'Isola dei Famosi 2018, scoppia il gossip dopo gli incontri notturni tra l'ex tronista e la splendida modella.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:03:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte ha trovato con chi dimenticare Cecilia Rodriguez? : E’ ormai ufficialmente iniziata l’Isola dei Famosi 2018. Con buona pace di chi non ne può più del genere reality (trash) e di chi non ha mai potuto soffrirlo, la prima puntata ha portato a casa un ottimo risultato a livello di share, sbaragliando la concorrenza. Potere del trash. E, come da copione, già si inizia a parlare di storie nascenti. I naufraghi infatti, prima di sbarcare sull’Isola, passano una settimana in Honduras, ...