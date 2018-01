'Io - denunciata per stalking : voglio giustizia per mia figlia ammazzata' : Il mondo deve sapere, però, che la mia presenza era dettata da un semplice motivo: non mi reco al cimitero, non ho la forza di fissare la lapide di mia figlia, trovo rifugio solo in quella strada, ...

Shakira denunciata per evasione fiscale - indagini su milioni di euro | : L'agenzia delle entrate spagnola ha inviato alla magistratura un fascicolo sulla cantante colombiana in cui segnala una possibile evasione milionaria relativa al periodo 2011-2014. La difesa: si ...

Shakira denunciata per evasione fiscale - : L'agenzia delle entrate spagnola ha inviato alla magistratura un fascicolo sulla cantante colombiana in cui segnala una possibile evasione milionaria relativa al periodo 2011-2014. La difesa: si ...

Impedisce alla convivente di entrare a casa : denunciata una persona : LATIANO - Ha cambiato la serratura della propria abitazione per impedire alla propria convivente di prendere vestiario, effetti personali e somma contante di 300 euro. Un 30enne di nazionalità ...

Giorgia Meloni denunciata dall'Anpi per apologia di fascismo : 'Sapete come rispondo ai partigiani?'. Umiliazione estrema : 'rispondo con una pernacchia ': così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , ha commentato la denuncia nei suoi confronti per apologia di fascismo , presentata dall' Anpi di Carrara, per ...

Il Congresso Usa vota per rinnovare la sorveglianza di massa denunciata da Snowden : ...e anche dopo le denunce di Edward Snowden e delle associazioni per la privacy aveva continuato ad essere utilizzata per legalizzare la sorveglianza di massa ai danni dei cittadini di tutto il mondo. ...

Contromano in superstrada - denunciata ultra 90enne : Perugia, 9 gen. (Adnkronos) - Una donna di oltre 90 anni è stata denunciata dai carabinieri di Todi (Perugia) perché, dopo aver causato un incidente lungo il tratto di E45 nella zona di Pantalla, si è allontanata. L'anziana ha imboccato le corsie Contromano ed è andata a sbattere contro due automobi

India : l’autorità per la tigre denunciata dagli esperti governativi per violazione dei diritti indigeni : l’autorità nazionale Indiana per la conservazione della tigre (NTCA) è sotto crescente pressione a causa dell’ordinanza illegale da lei emessa, che vieta il riconoscimento dei diritti forestali dei popoli tribali nelle riserve delle tigri. L’ordinanza ha spinto Survival International a lanciare il boicottaggio mondiale del turismo il novembre scorso. Alcune informazioni giunte a Survival hanno rivelato che la […]

Germania - nipote del ministro di Hitler e deputata Afd denunciata per un tweet razzista : “Musulmani barbari stupratori” : La vice-capogruppo del partito di estrema destra tedesco Alternative fuer Deutschland (Afd) al Bundestag è stata denunciata per dei commenti razzisti postati su Twitter la notte di Capodanno. Beatrix von Storch, il cui nonno era stato ministro delle Finanze sotto Adolf Hitler, ha risposto a un tweet della polizia del Nord Reno-Westfalia che formulava gli auguri per il nuovo anno in arabo scrivendo: “Che diavolo sta succedendo in questo ...

'Ipnotizza' un uomo al mercato : denunciata per truffa : La polizia di Chieri, nel torinese, ha sventato un tentativo di truffa al mercato locale, fermando una 'incantatrice seriale'. Una donna, poi risultata una rom romena di 37 anni residente a...

Liguria - posta su Facebook barzelletta sui carabinieri : denunciata per vilipendio : denunciata per vilipendio alle forze armate per aver pubblicato una barzelletta sui carabinieri in un gruppo Facebook. È quanto accaduto ad una casalinga 58enne di Casarza Ligure, piccolo comune non lontano da Sestri Levante, che ha pubblicato su una pagina che riguardava il suo comune una barzelletta che ironizzava sull’Arma. A identificare la donna sono stati i carabinieri della compagnia sestrese, che hanno denunciato anche ...

Sette cuccioli legati al termosifone con una catena o in gabbia : denunciata per maltrattamenti : Li hanno trovati rinchiusi all'interno di una piccola gabbia o legati con una catena a un termosifone. I cuccioli, gironzolavano per l'appartamento. È la scena apparsa agli agenti quando sono entrati ...

Palermo : perde i soldi al gioco e finge rapina - denunciata : Palermo, 27 nov. (AdnKronos) - Aveva raccontato ai carabinieri di essere stata rapinata appena uscita da una banca di Villabate (Palermo) ma in realtà in banca non era mai stata e i soldi li aveva persi giocando in una ricevitoria. La donna, 49 anni, è stata denunciata in stato di libertà per simula

Piemonte - chiuso un blog che insegnava a diventare anoressiche : l’amministratrice denunciata per istigazione al suicidio : Una madre si era accorta che la figlia 15enne stava male, aveva disturbi alimentari, aveva perso peso e voleva perderne ancora. Aveva dovuto anche affidare la giovane alla cura di un psicologo. Poi ha saputo che la figlia seguiva i suggerimenti di una blogger “Pro Ana”, pro anoressia, come ce ne sono molti sul web. Sul suo sito (accessibile soltanto alle iscritte) la blogger spronava le ragazze a perdere peso fino alla magrezza assoluta: ...