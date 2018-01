Inter | Joao Mario al West Ham | il portoghese a Londra per le visite mediche

Pastore all'Inter?/ Calciomercato news - il tesoretto di Joao Mario per prendere il Flaco? : Javier Pastore all'Inter? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato. Il tesoretto della cessione di Joao Mario per il Flaco?.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 13:57:00 GMT)

Calciomercato - Inter-Joao Mario : ciao. Va in prestito al West Ham : MILANO - Joao Mario è praticamente un giocatore del West Ham . Il centrocampista nerazzurro è partito per Londra dove, insieme al club, definirà gli ultimi dettagli del suo trasferimento al West Ham. ...

Inter - è fatta per la cessione di Joao Mario : cifre sorprendenti Video : In casa #Inter sono giorni molto caldi per quanto riguarda le mosse di mercato, sia in entrata che in uscita. L'impressione è che le due cose siano collegate tra di loro e con l'uscita di determinati giocatori ci sara' l'ingresso di altri nel giro di qualche giorno. La rosa, infatti, al momento è completa grazie all'arrivo di Lisandro Lopez dal Benfica in prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro, e di Rafinha dal ...

Inter - Joao Mario verso il West Ham : (ANSA) - MILANO, 24 GEN - Joao Mario potrebbe non essere tra i convocati dell'Inter per la trasferta di domenica con la Spal. Il centrocampista portoghese è al centro di una trattativa con il West Ham.

L'Inter fa spazio : Joao Mario al West Ham - ballano 150mila euro : Gabigol torna al Santos. Continua anche la trattativa col Crystal Palace per la cessione di Eder: spunta lo Zenit. Può partire Pinamonti

Inter - il peso di Gabigol e Joao Mario : impatto a bilancio da quasi 50 milioni in due anni : Da colpi copertina a flop nel giro di un anno e mezzo: flop anche particolarmente costosi per l'Inter. L'articolo Inter, il peso di Gabigol e Joao Mario: impatto a bilancio da quasi 50 milioni in due anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Inter - West Ham-Joao Mario : accordo vicino - tutte le cifre : Calciomercato Inter – L’Inter continua a muoversi sul mercato e prima di effettuare un’altra operazione in entrata deve cedere Joao Mario. Il calciatore è ad un passo dal trasferimento al West Ham, si stanno limando gli ultimi dettagli, accordo di base raggiunto per un prestito oneroso a 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 38 milioni per un’operazione complessiva di 40 milioni di euro. Si sta dunque per ...

Mercato Inter - Joao Mario apre al West Ham : Milano, 23 gennaio 2018 – Ultima settimana di Mercato calda per il portoghese Joao Mario . Ormai fuori dalle rotazioni di Spalletti , e inviso ad una larga parte di tifosi, il portoghese valuta un ...

Inter - Joao Mario-West Ham : si tratta sulla formula del prestito - no dei nerazzurri ad uno scambio folle : Joao Mario-West HAM, LE ULTIME – Nelle ultime ore si è riaperta la trattativa per la cessione di Joao Mario al West Ham. Gli ‘Hammers’ infatti non vogliono arrendersi, nonostante la freddezza del portoghese alla possibilità di approdare in Inghilterra. Il club inglese però ha deciso di pagare tutto l’ingaggio all’ex Sporting Lisbona: 2,5 milioni lordi più 400 mila euro di commissione all’agente, per un totale ...