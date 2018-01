Quali sono i nuovi obiettivi di sviluppo di Intelligenza Artificiale di Facebook : Facebook cambia responsabile dello sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI). Niente rivoluzioni immediate sulle bacheche degli oltre due miliardi di utenti, né aggiustamenti grafici di particolare impatto. L’ultima novità promette però comunque molto in termini di futuro dell’azienda. Nuove responsabilità Jérôme Pesenti, ex Ibm laureato alla Sorbonne di Parigi e con un Ph-D in ...

Se anche Jack Ma lancia l'allarme su robot e Intelligenza artificiale : 'Il pericolo è essere troppo lenti e che il mondo ci distrugga mentre ci domandiamo ancora chi davvero possieda i nostri dati', ha tuonato, 'i dati saranno la materia prima del ventunesimo secolo: la ...

Se anche Jack Ma lancia l'allarme su robot e Intelligenza artificiale : I timori che le nuove frontiere dell'innovazione possano avere un impatto devastante sul futuro dell'umanità, impatto che andrà ben oltre la perdita di posti di lavoro, non sono appannaggio di tecnofobi e neoluddisti. A lanciare questi allarmi - ed è per questo che li si prende sul serio - sono figure chiave del panorama scientifico e della rivoluzione tecnologica come Stephen Hawking, Bill ...

Create delle super sinapsi "a risparmio energetico" : Intelligenza Artificiale sarà più efficiente di quella umana : Realizzata la prima sinapsi artificiale "a risparmio energetico": molto più potente di quelle naturali presenti nel cervello umano, funziona utilizzando una quantità di energia 10.000 volte inferiore. ...

Intelligenza Artificiale. Collaborare o Competere? : di Beppe Grillo – E’ incredibile come in pochi anni siano cambiate molte cose. Ogni giorno ci troviamo di fronte a nuove questioni. Quello che era impossibile fino a ieri, il giorno dopo diventa alla portata di tutti. Per questo, per quanto può sembrarci lontano, dobbiamo progettare oggi il futuro di domani. Ci sono sfide incredibili di cui si stanno stabilendo le regole proprio in questo momento. Cos’è l’Intelligenza ...

Non solo Scarlett Johansson : l'Intelligenza Artificiale usata per creare fake porno : A causa del revenge porn la cronaca ha registrato casi come quello di Tiziana , finito con il suicidio della ragazza coinvolta. Con fakeapp ora chiunque può finire in un video hard che all'occhio non ...

I finti video porno delle celebrità fatti con l’Intelligenza artificiale : I sistemi per scambiare le facce nei video con quelle di altre persone stanno diventando sempre più semplici da usare, e i risultati sono sempre più realistici e inquietanti The post I finti video porno delle celebrità fatti con l’intelligenza artificiale appeared first on Il Post.

Lavoro - l'Intelligenza Artificiale può farlo crescere del 10% : Un rapporto di Accenture dimostra che gli investimenti nella trasformazione digitale possono aumentare Lavoro e ricavi delle imprese

Bra - liceo Giolitti-Gandino : "Siamo pronti per l'Intelligenza artificiale?" : l'intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del lavoro e la nostra economia a grande velocità. Il curriculum del relatore, il prof. Zecchina, è prestigioso e ricco di esperienze nella ...

Questa ricerca (tutta made in Italy) è la prima al mondo ad usare l'Intelligenza Artificiale per provare un fatto importante sul cambiamento climatico : "Il cambiamento climatico è causato dall'uomo. E finalmente ne abbiamo le prove. Grazie all'Intelligenza Artificiale": con queste parole Antonello Pasini, climatologo del Cnr e professore di Fisica del clima all'università degli studi Roma Tre ha commentato ad HuffPost lo studio che ha condotto, in collaborazione con il suo ateneo e con l'Università di Torino. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Scientific ...

L'Intelligenza Artificiale continua a conquistare mercato : Per l'economia mondiale globale, questo si tradurrebbe in una crescita dei profitti pari a 4,8 trilioni di dollari. Sono le conclusioni cui giunge Accenture in uno studio in cui analizza l'impatto ...

Da Intelligenza Artificiale +38% ricavi : E per l'economia mondiale globale, ciò si tradurrebbe in una crescita dei profitti pari a 4.800 miliardi di dollari. E' quanto emerge da uno studio di Accenture che analizza l'impatto dell'IA su ...